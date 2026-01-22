Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

