Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Ngày 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày để thảo luận và thực hiện các nội dung về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Đại hội XIV của Đảng tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
