Anh Nguyễn Minh Triết trúng cử Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, ngày 22/1, Đại hội đã tiến hành quy trình nhân sự - bầu Ủy viên Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) khóa XIV.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn. Ảnh: Như Ý

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.

Anh Nguyễn Minh Triết sinh ngày 22/10/1988, quê quán tỉnh An Giang, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ.

Quá trình công tác, năm 2011, anh Nguyễn Minh Triết là chuyên viên Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn; sau đó giữ chức Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng từng kinh qua các chức vụ Phó Bí thư tỉnh Đoàn Bình Định và Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định.

Từ tháng 7/2016, anh Nguyễn Minh Triết giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ tháng 12/2022 đến nay, anh Nguyễn Minh Triết là Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; vừa qua, anh Nguyễn Minh Triết được phân công làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 gồm 200 ủy viên: 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Theo Luân Dũng - Trường Phong - Như Ý ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/01/2026 20:45 PM (GMT+7)
