Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Danh sách 20 ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (xếp theo thứ tự ABC):

1. Nguyễn Hải Anh, Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

2. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

3. Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

4. Bùi Quốc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước

5. Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

6. Nguyễn Minh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long

7. Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8. Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

9. Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

10. Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng

11. U Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi

12. Đỗ Hữu Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

13. Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

14. Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

15. Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính

16. Trần Đăng Quỳnh, Thiếu tướng, Trợ lý Tổng Bí thư, sỹ quan Công an Nhân dân biệt phái

17. Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

18. Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa

19. Bùi Anh Tuấn, Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

20. Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.