Pháo hoa hỏa thuật tại buổi tổng duyệt sự kiện nghệ thuật chào mừng Đại hội Đảng

Màn bắn pháo hoa hỏa thuật trong khuôn khổ buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” vừa diễn ra tối 21/1 tại SVĐ Mỹ Đình.

Đúng 20h, những tràng pháo hoa liên tiếp nổ vang, thắp sáng bầu trời, tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Theo đại diện Ban tổ chức, chương trình pháo hoa hoành tráng chưa từng có với những loại pháo mới lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam.

Đây được xác định là sự kiện trình diễn pháo hoa nghệ thuật có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Hà Nội, mang ý nghĩa đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đồng thời hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026).

Kịch bản bắn pháo hoa hôm nay chỉ tương đương 5% so với quy mô màn trình diễn chính thức sẽ diễn ra vào ngày bế mạc Đại hội 14 của Đảng.

Việc tổ chức các buổi sơ duyệt và tổng duyệt có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm chương trình diễn ra thành công. Khác với hoạt động bắn pháo hoa thông thường, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật được xây dựng một cách công phu.

Theo đó, kịch bản được các chuyên gia pháo hoa xây dựng chặt chẽ, bảo đảm sự đồng bộ giữa ánh sáng, màu sắc và thanh âm, mang đến trải nghiệm và cảm xúc bùng nổ.

Khung cảnh pháo hoa rực sáng khi được quan sát từ một góc Công viên hồ điều hòa Cầu Giấy.

Quan sát từ khu vực bên ngoài sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khích khi lần đầu tiên được chứng kiến pháo hoa tầm cao kết hợp với hệ thống hỏa thuật, đồng thời ấn tượng với quy mô và tính chuyên nghiệp của màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật.

Dự kiến trong đêm diễn chính thức, màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kéo dài 15 phút sẽ được tổ chức với gần 10.000 đơn vị pháo các loại, hứa hẹn tạo nên trận địa pháo mãn nhãn, “thiết đãi” người dân Thủ đô.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” dự kiến có khoảng 15.000 đại biểu, khách mời tham dự, được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h ngày 23/1 trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số.