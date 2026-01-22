Tổng Bí thư Tô Lâm và 9 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Trung ương khóa XIV

Theo kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng XIV được công bố tối 22/1, 10 Ủy viên Bộ Chính trị và 9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Trung ương khóa XIV. Đây là lần thứ 4 liên tiếp Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Trung ương, từ khóa XI đến khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng XIV, sáng 20/1. Ảnh: Giang Huy

9 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII khác tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang. Ảnh: Giang Huy

9 Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV (tính cả Ủy viên Bộ Chính trị do Bộ Chính trị phân công) gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó ban thường trực ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm 69 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa XI, XII, XIII, XIV; Ủy viên Bộ Chính trị hai khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội hai khóa XIV, XV.

Sau khi theo học trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân, ông bắt đầu sự nghiệp ở Cục Bảo vệ chính trị 1 rồi làm Cục phó Bảo vệ chính trị 1, Cục trưởng Bảo vệ chính trị 3, Tổng cục An ninh. Năm 2009, khi mang quân hàm thiếu tướng, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1.

Tháng 8/2010, ông làm Thứ trưởng Công an và giữ cương vị Bộ trưởng Công an từ tháng 4/2016. Đầu năm 2019, ông được thăng cấp bậc hàm lên đại tướng, trở thành người thứ tư trong lịch sử Công an nhân dân mang cấp bậc hàm cao nhất.

Tháng 5/2024, đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước và ba tháng sau được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bầu giữ chức Tổng Bí thư. Ông có hai tháng đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và giữ chức Tổng Bí thư từ tháng 10/2024 đến nay.