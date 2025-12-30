Hầm vượt sông Hồng 2 tầng được đầu tư hơn 46.000 tỷ ở đâu?

Theo đề xuất mới nhất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, hầm đường bộ vượt sông Hồng trên tuyến Vành đai 2,5 sẽ được triển khai thành hai đoạn chính ở phía Bắc và phía Nam, với tổng chiều dài toàn tuyến hơn 11 km.

Hầm vượt sông Hồng phía Bắc: Nằm giữa cầu Thăng Long – Nhật Tân

Ở khu vực phía Bắc, hầm có điểm đầu tại đường Park Street (khu đô thị Ciputra, phường Phú Thượng) và điểm cuối kết nối với Quốc lộ 5 (xã Vĩnh Thanh). Công trình nằm giữa hai cây cầu lớn là Thăng Long và Nhật Tân, giữ vai trò kết nối quan trọng giữa khu vực Tây Bắc và Đông Bắc Thủ đô.

Vị trí dự kiến của hầm vượt sông Hồng phía Bắc

Đoạn hầm phía Bắc dài khoảng 5,6 km, trong đó phần hầm chính vượt sông dài 3,5 km. Công trình được thiết kế gồm hai ống hầm song song, đường kính mỗi ống 15,2 m, bố trí hai tầng, với bề rộng mặt cắt lên tới 40 m.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 21.930 tỷ đồng, được đánh giá là một trong những dự án giao thông ngầm lớn nhất Hà Nội từ trước đến nay.

Hầm vượt sông Hồng phía Nam: Kết nối Lĩnh Nam – Bát Tràng, mở không gian phát triển mới

Song song với đoạn phía Bắc, hầm vượt sông Hồng tuyến phía Nam cũng được đề xuất khởi động từ năm 2026, với tổng vốn đầu tư khoảng 24.604 tỷ đồng. Tuyến hầm này được kỳ vọng sẽ giảm tải đáng kể cho hệ thống cầu hiện hữu, đồng thời hình thành trục kết nối chiến lược giữa khu vực phía Nam và Đông Nam thành phố.

Theo phương án nghiên cứu, tuyến hầm phía Nam có tổng chiều dài khoảng 6 km, trong đó đoạn hầm chính vượt sông dài khoảng 3,65 km. Công trình gồm hai ống hầm song song, đường kính 15,2 m, thiết kế hai tầng – được xác định là hầm vượt sông hai tầng đầu tiên tại Việt Nam.

Vị trí dự kiến của hầm vượt sông Hồng phía Nam

Về hướng tuyến, điểm đầu hầm đặt tại khu vực giao cắt đường Lĩnh Nam – Nguyễn Khoái (phường Lĩnh Nam), điểm cuối kết nối với nút giao đường Lý Thánh Tông – Giáp Hải (xã Bát Tràng). Với mặt cắt toàn tuyến rộng khoảng 40 m, dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật và tổ chức thi công đặc biệt phức tạp.

Không chỉ đóng vai trò giải bài toán giao thông, hầm vượt sông Hồng trên tuyến Vành đai 2,5 còn được kỳ vọng mở ra dư địa phát triển đô thị mới cho hai bờ sông, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, kết nối đồng bộ và phát triển bền vững trong dài hạn.

Hà Nội khởi công 7 'siêu dự án' hơn 2,1 triệu tỉ

1. Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Dự án có quy mô khoảng 11.000ha, trải dài 80km dọc sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, qua 19 xã, phường của Hà Nội. Bao gồm đại lộ giao thông, công viên cảnh quan hơn 3.300ha và quỹ đất tái thiết đô thị hơn 2.100ha. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2030.

2. Khu đô thị thể thao Olympic: Được quy hoạch trên diện tích khoảng 9.171ha tại khu vực phía nam Hà Nội, gồm 4 phân khu chức năng. Dự án hướng tới xây dựng quần thể đô thị – thể thao hiện đại, đủ điều kiện đăng cai ASIAD, Olympic. Tổng vốn đầu tư khoảng 925.651 tỉ đồng, quy mô dân số dự kiến hơn 750.000 người.

3. Tuyến metro Văn Cao – Hòa Lạc: Tuyến đường sắt đô thị dài gần 39km, gồm đoạn ngầm, trên cao và mặt đất, với 21 nhà ga và 2 depot. Tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỉ đồng, đóng vai trò kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Tây.

4. Công viên dọc sông Tô Lịch: Dự án do Sun Group thực hiện, triển khai giai đoạn 2025–2028, với diện tích gần 74ha, đi qua nhiều quận nội thành. Tổng mức đầu tư hơn 4.665 tỉ đồng, nhằm cải tạo cảnh quan và không gian sinh thái đô thị.

5. Đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng: Tuyến đường sắt dài 419km, kết nối biên giới Lào Cai với cảng Lạch Huyện, tốc độ thiết kế tối đa 160km/h. Tổng vốn đầu tư khoảng 203.200 tỉ đồng, gồm 18 nhà ga.

6. Khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 (xã Phúc Thịnh): Dự án rộng gần 45ha, tổng vốn hơn 9.300 tỉ đồng, cung cấp trên 3.100 căn nhà ở xã hội cùng nhà ở thương mại và hệ thống tiện ích đồng bộ.

7. Đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội: Tuyến đường dài khoảng 35km, rộng 120m, nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với vành đai 3 Hà Nội. Tổng mức đầu tư 71.150 tỉ đồng, tạo trục giao thông chiến lược liên vùng.