Trên công trường cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng bắc qua sông Hồng

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu được thông qua chủ trương đầu tư vào giữa năm 2025.

Cầu Ngọc Hồi có tổng mức đầu tư 11.844 tỷ đồng. Trong ảnh là phối cảnh cầu Ngọc Hồi sau khi hoàn thành. Ảnh: BQL DA

Trên công trường cầu Ngọc Hồi những ngày cuối năm 2025, máy móc và hàng trăm công nhân có mặt để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Sau khi hoàn thành, cầu Ngọc Hồi được kỳ vọng giảm áp lực cho các cây cầu đang hiện hữu.

Máy móc được nhà thầu triển khai với số lượng lớn.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5 km; trong đó, đoạn qua địa bàn Hà Nội dài khoảng 5,2 km, đoạn qua tỉnh Hưng Yên dài khoảng 2,3 km. Trong ảnh, công nhân đang hàn đấu nối đường dẫn ra sà lan.

Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng có chiều dài khoảng 680 m, bề rộng hơn 32 m, gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Phần cầu dẫn dài khoảng 6,52 km, bề rộng khoảng 33 m. Đường dẫn đầu cầu phía Hưng Yên dài khoảng 300 m, bề rộng 33 m.

Trong ảnh, hàng loạt hệ thống máy khoan cọc nhồi cỡ lớn được triển khai trên lòng sông Hồng, phục vụ thi công các trụ chính của cầu Ngọc Hồi.

Cây cầu được thiết kế kiến trúc dây văng kết hợp hai trụ tháp có biểu tượng hình chữ H biểu đạt ý niệm về sự hòa hợp và hợp tác giữa Hà Nội và Hưng Yên.

Các nhà thầu đang tích cực triển khai các hạng mục khoan cọc ở lòng sông, xây mố cầu…

Máy móc liên tục chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công cầu.

Cầu Ngọc Hồi là một trong 7 dự án cầu được TP Hà Nội khởi công năm 2025.

Nâng tổng số cầu bắc qua sông Hồng của Thủ đô lên con số 18, nếu tất cả các dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn 2 đầu cầu dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ giảm tải áp lực giao thông cho các cây cầu hiện hữu, tăng khả năng kết nối giữa Hà Nội và tỉnh Hưng Yên, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Ảnh: BQL DA