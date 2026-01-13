Dàn xe của Quân đội xuất quân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc

Sáng 13/1, tại Lữ đoàn 971, Cục Xe máy - Vận tải (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tổ chức Lễ xuất quân thực hiện nhiệm vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, các cơ quan của Cục Xe máy - Vận tải đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, điều động 286 cán bộ, lái xe và 121 phương tiện trong toàn quân cơ động đến Lữ đoàn 971 để tập huấn, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đưa, đón hơn 1.400 đại biểu của 25 đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và đại biểu khách mời.

Quang cảnh lễ xuất quân.

Theo Cục Xe máy - Vận tải, những ngày qua, với nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, lớp tập huấn đã linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, hoàn thành kế hoạch tập huấn và công tác chuẩn bị với khối lượng công việc lớn, khẩn trương.

Trong đó, đã tiến hành kiểm tra tình trạng kỹ thuật và bảo đảm kỹ thuật cho 100% phương tiện; khám sức khỏe cho 100% cán bộ, lái xe tham gia. Tất cả nội dung lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và các nội dung liên quan cho các lực lượng đạt yêu cầu, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội.

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm - Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải phát biểu tại lễ xuất quân.

Tại lễ xuất quân, Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm biểu dương sự nỗ lực, tinh thần khắc phục mọi khó khăn của các cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội.

Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải yêu cầu các chỉ huy đội hình cần nắm chắc nhiệm vụ, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức đưa, đón đại biểu theo điều hành của Ban Tổ chức.

Chỉ huy điều hành vận tải chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; nắm chắc các phương án dự phòng phương tiện, bảo đảm kỹ thuật, xăng dầu, quân y; phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tốt nơi ăn, nghỉ, giữ gìn tốt sức khỏe trong suốt quá trình phục vụ Đại hội.

Cùng đó, thực hiện nghiêm quy định bảo vệ bí mật nhà nước, quy định bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ đưa đón đại biểu, nhất là bảo mật thông tin, tuyệt đối không để lộ, lọt thông tin, thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

Lãnh đạo Cục Xe máy - Vận tải trao quà động viên các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội.

Đặc biệt, đối với các lái xe, cần chấp hành nghiêm các quy định của Ban Tổ chức Đại hội; thực hiện nghiêm các quy định, nội dung công việc cần làm đối với lái xe trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên kiểm tra, củng cố tình trạng kỹ thuật phương tiện, các quy định trong hành quân; kịp thời báo cáo với chỉ huy đội hình các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm lưu ý các cơ quan, đơn vị của Cục Xe máy - Vận tải theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục chủ động bám sát kế hoạch của Ban Tổ chức; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, triển khai các nhiệm vụ kịp thời, hiệu quả, chu đáo, bảo đảm an toàn mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các phương tiện xuất quân đi khảo sát tuyến đường thực hiện nhiệm vụ đưa, đón đại biểu dự Đại hội.