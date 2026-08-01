19 xuồng máy bị cháy trong đêm ở Quảng Ninh

Theo UBND xã Đầm Hà, ngọn lửa bắt đầu bùng phát vào khoảng 3h37 ngày 1/8 tại khu vực cảng cá Phúc Tiến.

Lực lượng chức năng xã Đầm Hà đã lập tức huy động công an, quân sự, an ninh cơ sở cùng người dân địa phương phối hợp triển khai phương án chữa cháy, cứu nạn và bảo vệ hiện trường.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 Công an tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến phối hợp dập lửa.

19 xuồng máy bốc cháy trong đêm ở cảng cá Phúc Tiến. Ảnh: Xuân Hoa

Sau hơn một giờ nỗ lực khống chế, đến khoảng 4h45 cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 19 xuồng máy. Trong đó có 17 phương tiện của người dân địa phương và 2 xuồng công vụ thuộc Công an xã và Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Đầm Hà, thiệt hại ước tính gần 2,6 tỷ đồng.

Hiện UBND xã Đầm Hà đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn và xử lý theo quy định.