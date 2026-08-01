Tổng thống Trump Mỹ có thể mở rộng không kích, đưa thủ đô Tehran vào danh sách mục tiêu

Ba lựa chọn

Trong cuộc phỏng vấn với Iran International, ông Des Roches, hiện là Phó Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Cận Đông Nam Á, cho rằng Washington đang đứng trước ba lựa chọn sau khi đã mở màn chiến dịch bằng sức mạnh không quân.

Theo ông, nếu các đợt không kích ban đầu không đạt được mục tiêu chiến lược, Mỹ chỉ còn ba phương án: Triển khai lực lượng trên bộ, tăng cường và mở rộng các cuộc không kích, hoặc chấm dứt chiến dịch.

Ảnh minh hoạ.

"Nếu ban đầu không đạt được mục tiêu chiến lược khi đối đầu với một nhóm mục tiêu nhỏ, bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc sử dụng thêm một yếu tố chiến tranh khác, nhưng chúng ta không có thời gian để làm điều đó. Để xây dựng một lực lượng đổ bộ đáng tin cậy sẽ cần đến một năm, hoặc phải không kích dữ dội hơn", ông nói.

Ông Des Roches cho rằng khả năng Mỹ phát động chiến dịch trên bộ là rất thấp. Thay vào đó, Washington có thể mở rộng danh sách mục tiêu sang các cơ sở hạ tầng như cầu, lưới điện, hệ thống thông tin liên lạc, phát thanh - truyền hình và các mục tiêu nằm sâu trong nội địa Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran.

Tổn thất về chính trị

Theo cựu quan chức Lầu Năm Góc, Tổng thống Trump khó chấp nhận việc chấm dứt chiến dịch mà không đạt được kết quả mong muốn vì điều này sẽ gây tổn thất lớn về mặt chính trị.

Bình luận về các thông tin cho rằng Nhà Trắng được khuyến cáo hạn chế leo thang do lo ngại kho dự trữ vũ khí của Mỹ, ông Des Roches cho rằng yếu tố chính trị và kinh tế mới là nguyên nhân quan trọng hơn.

"Tôi nghĩ nó không thực sự xuất phát từ các hoạt động quân sự hay kho tên lửa... Tôi nghĩ đó là vấn đề chính trị và kinh tế", ông cho biết.

Ông Des Roches nhận định Iran có thể đang tính toán kéo dài xung đột nhằm duy trì giá dầu ở mức cao và tạo sức ép đối với chính quyền Tổng thống Mỹ Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, theo ông, giới lãnh đạo Iran có thể đang "quá tự tin" với chiến lược này.

"Chúng ta sắp có cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cộng hòa Hồi giáo biết điều này. Các nhà lãnh đạo trong Cộng hòa Hồi giáo cũng biết điều đó, và họ đã tính toán rằng nếu họ có thể kéo dài chiến tranh, giữ giá xăng dầu ở mức cao, thì Tổng thống Trump sẽ rơi vào thế bất lợi hơn", quan chức Mỹ nhấn mạnh.

Bộ máy lãnh đạo của Iran

Ông Des Roches cũng cho rằng các động thái gần đây của Iran chưa chắc phản ánh quan điểm thống nhất trong bộ máy lãnh đạo mà có thể xuất phát từ những phe phái khác nhau, đặc biệt là Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, lực lượng mà ông cho rằng đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng và làm suy yếu triển vọng đàm phán.

"Tôi không chắc liệu những hành động chúng ta đang chứng kiến ​​có phản ánh lập trường thống nhất của Chính phủ Iran hay không, mà đúng hơn là hành động của các phe phái khác nhau", ông Des Roches nói.

Ông lập luận rằng việc chấm dứt xung đột sẽ chuyển sự chú ý của công chúng Iran sang các vấn đề nội bộ.