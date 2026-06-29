Loạt tàu cá bị thiêu rụi ở đầm Thị Nại

Khoảng 12h30, hỏa hoạn xảy ra tại khu vực Khe Đá, ven đầm Thị Nại, đoạn giáp ranh phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước Đông. Ngọn lửa ban đầu bốc lên từ một tàu cá đang neo đậu, sau đó lan nhanh sang các tàu xung quanh.

Ngọn lửa lan nhanh khiến hơn chục tàu cá bị thiêu rụi. Ảnh: Minh Phụng

Đám cháy sau đó bùng phát dữ dội, cột khói đen cuồn cuộn bốc cao, bao trùm khu vực. Nhiều ngư dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành do các tàu neo san sát, thời tiết nắng nóng, gió lớn và trên phương tiện còn nhiều dầu.

Anh Hoàng Lợi, người chứng kiến vụ việc, cho biết lửa lan rất nhanh giữa các tàu neo cạnh nhau. "Cột khói bốc cao, từ xa cũng nhìn thấy", anh nói.

Lực lượng chức năng khống chế được đám cháy lúc 15h30. Ảnh: Minh Phụng

Lực lượng chức năng cùng người dân di dời các tàu neo gần đám cháy để tránh cháy lan, đồng thời triển khai dập lửa. Đến 15h30, hỏa hoạn cơ bản được khống chế.

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, thống kê ban đầu có hơn chục tàu cá bị cháy, chủ yếu của ngư dân xã Cát Tiến. Thiệt hại đang được thống kê, nguyên nhân vụ cháy được làm rõ.

Hiện trường vụ cháy hơn chục tàu cá ở ven đầm Thị Nại. Video: Hoàng Lợi - Minh Phụng

Thị Nại là vùng đầm nước mặn lớn ở khu vực Quy Nhơn - Tuy Phước, diện tích hơn 5.000 ha, có nguồn lợi thủy sản phong phú và gắn với sinh kế ngư dân ven đầm.