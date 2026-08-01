Mối lo ngại khiến Tổng thống Mỹ chần chừ chia sẻ công nghệ tên lửa với Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cấp cho Ukraine giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot để giúp phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của Nga. Nhưng sau đó ông đã rút lại lời hứa, bất chấp việc tiếp đón ông Zelensky tại Nhà Trắng tuần này.

Khi được hỏi về tên lửa Patriot trong cuộc họp nội các tại khu nghỉ dưỡng Camp David hôm 31/7, ông Trump nhấn mạnh những lo ngại về việc chia sẻ vũ khí tiên tiến của Mỹ, bao gồm cả công nghệ tên lửa.

"Đó là một bước tiến lớn. Trong trường hợp của Tổng thống Zelensky, ông ấy muốn có một số tên lửa Patriot, ông ấy muốn có một số tên lửa Tomahawk, những loại tên lửa rất nguy hiểm - một loại tấn công, một loại phòng thủ. Bạn phải rất thận trọng", ông Trump nói.

"Hiện tại chúng tôi chưa đồng ý với điều đó. Chúng tôi đang thảo luận, nhưng việc chia sẻ loại công nghệ đó là một điều khó khăn. Và tôi không nghĩ điều này sẽ xảy ra, nhưng bạn biết đấy, có những người mà bạn trao công nghệ đó, một ngày nào đó họ có thể quay lưng lại với bạn”.

Ukraine hiện đang liên tục thiếu hụt nguồn cung cấp tên lửa Patriot khi Nga đang tăng cường các cuộc tấn công trên không. Đây là loại vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo.

Ukraine từ lâu đã tìm kiếm một thỏa thuận hợp tác sản xuất tên lửa Patriot PAC-3, với mục tiêu tự sản xuất chúng trong nước.

Lời hứa trước đó của Tổng thống Trump về việc cấp phép cho một thỏa thuận sản xuất tên lửa đã khiến nhiều người bất ngờ. Các quan chức Ukraine đã gặp gỡ các quan chức Lầu Năm Góc và các giám đốc điều hành ngành công nghiệp để thảo luận về các chi tiết cụ thể hơn của thỏa thuận.

Những nỗ lực đó vẫn đang tiếp diễn. Đại sứ Ukraine Olha Stefanishyna hôm 30/7 cho biết, bà tin tưởng rằng Lockheed Martin - nhà sản xuất tên lửa PAC-3 - hoàn toàn cam kết tăng cường hợp tác với Ukraine. Các giám đốc điều hành của Lockheed đã gặp ông Zelensky hồi đầu tuần này, và công ty đang lên kế hoạch cử các giám đốc điều hành đến Ukraine trong thời gian tới, bà cho biết.