Tàu cá bị cháy, chìm giữa khơi, 53 ngư dân Đà Nẵng nhảy xuống biển

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, lúc 1 giờ ngày 17-12, trực ban tác chiến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP tiếp nhận báo cáo từ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà với nội dung:

Tàu cá QNa 91917-TS do ông Huỳnh Văn Hậu (quê ở thôn Đông Bình, xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đang hoạt động trên biển (cách Đông Đông Bắc đảo Đá Nam khoảng 110 hải lý và Đông Nam bán đảo Sơn Trà/TP Đà Nẵng khoảng 535,4 hải lý) thì bị cháy và bị chìm; các ngư dân trên tàu đã nhảy xuống biển.

Ảnh minh họa

Tàu QNa-91917-TS là loại tàu câu mực, đăng ký xuất bến ngày 11-11, trên tàu có 53 thuyền viên. Tại khu vực tàu ông Hậu gặp nạn có các tàu cá QNa-91234-TS, QNg-95454-TS và 2 tàu cá khác đang hỗ trợ cứu các nạn nhân.

Qua trao đổi thông tin với ông Huỳnh Đình Tình, thuyền trưởng tàu cá QNg-95454-TS cho biết đến 8 giờ sáng 17-12 các tàu cá tại hiện trường đã cứu được tất cả 53 thuyền viên tàu cá bị nạn, tàu cá QNa-91917-TS đã chìm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 17-12, ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành, cũng cho biết tất cả 53 ngư dân gặp nạn đều may mắn được tàu bạn cứu sống.