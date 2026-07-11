Vụ cháy 8 tàu cá ở cảng Tam Quan, tỉnh Gia Lai: Khu neo đậu thiết kế 1.200 tàu, nay quá tải hơn 2.000 chiếc

Tàu neo chen chúc, muốn di chuyển phải chờ thủy triều

Ngày 11/7, lãnh đạo Ban Quản lý cảng cá Tam Quan (tỉnh Gia Lai) cho biết cơ quan công an vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại khu neo đậu tàu cá, làm 8 tàu cá của ngư dân bị thiệt hại.

Theo thông tin ban đầu, người dân nghe một tiếng nổ phát ra từ khoang máy của một tàu cá trước khi ngọn lửa bùng lên rồi nhanh chóng lan sang các tàu neo đậu bên cạnh. Nguyên nhân cụ thể hiện vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Lãnh đạo Ban Quản lý cảng cá Tam Quan cho biết, một trong những khó khăn lớn hiện nay là khu neo đậu đã quá tải trong khi luồng lạch bị bồi lấp, khiến tàu thuyền không có khoảng cách an toàn.

Hiện trường cháy 8 tàu cá ở khu neo đậu cảng cá Tam Quan, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Cát Hiệp.

Theo quy hoạch, khu neo đậu tại cảng chỉ đáp ứng khoảng 1.200 tàu cá. Tuy nhiên, hiện nay số lượng tàu thường xuyên neo đậu đã vượt hơn 2.000 chiếc.

"Luồng lạch bị cạn nên khả năng kéo giãn tàu rất khó, phải chấp nhận cho tàu đậu chen chúc với nhau. Nhiều thời điểm muốn di chuyển tàu cũng phải chờ nước thủy triều lên mới thực hiện được", lãnh đạo Ban Quản lý cảng cá nói.

Theo đơn vị này, chính vì tàu đậu quá sát nhau nên khi xảy ra cháy, việc đưa tàu ra khỏi khu vực nguy hiểm gặp rất nhiều trở ngại.

"Hiện chúng tôi đang xin chủ trương nạo vét luồng lạch. Nếu xảy ra cháy thì còn có điều kiện di chuyển tàu để cứu các tàu khác. Chứ cháy đúng lúc nước cạn, hàng chục tàu neo sát nhau thì rất khó xử lý, hậu quả sẽ rất lớn", vị lãnh đạo chia sẻ.

"May là gần 1.000 tàu vừa xuất bến"

Theo Ban Quản lý cảng cá Tam Quan, thời điểm xảy ra vụ cháy, khoảng gần 1.000 tàu cá của ngư dân vừa xuất bến đi khai thác hải sản nên số lượng tàu còn neo tại cảng đã giảm đáng kể.

"Cũng may vừa rồi cảng cho xuất bến gần 1.000 tàu cá. Nếu tất cả còn đậu kín như những thời điểm cao điểm thì mức độ thiệt hại sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều", lãnh đạo Ban Quản lý cảng cá nói.

Sau vụ việc, đơn vị này kiến nghị đầu tư một tàu chữa cháy chuyên dụng túc trực thường xuyên tại khu neo đậu để có thể xử lý ngay khi xảy ra sự cố, bởi lượng tàu cá tập trung tại đây rất lớn.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý cảng cá, phần lớn tàu cá có giá trị rất lớn. Riêng một tàu lưới vây hiện có giá khoảng 4-5 tỷ đồng.

"Nếu có mua bảo hiểm thân vỏ thì chỉ được bồi thường phần thân tàu, còn ngư lưới cụ, nhiên liệu, máy móc, trang thiết bị phục vụ đánh bắt khi bị cháy sẽ gây thiệt hại rất lớn cho ngư dân", vị này cho biết.

Theo UBND phường Hoài Nhơn Bắc, khoảng 19h10 ngày 9/7, đám cháy bùng phát từ một tàu cá đang neo đậu trong khu tránh trú bão tại cảng cá Tam Quan rồi nhanh chóng lan sang các tàu bên cạnh.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Ban Quản lý cảng cá Tam Quan, lực lượng chức năng, chủ tàu và người dân đã khẩn trương triển khai chữa cháy. Đến khoảng 20h20, đám cháy cơ bản được khống chế, không để tiếp tục lan sang các tàu khác.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai thăm hỏi động viên gia đình có tàu cá bị cháy. Ảnh: Thông tin phường Hoài Nhơn Bắc.

Đến 22h40 cùng ngày, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm 8 tàu cá bị hư hỏng, trong đó có 6 tàu bị cháy rụi cùng ngư lưới cụ, nhiên liệu dự trữ và nhiều trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản; 2 tàu còn lại bị cháy một phần.

Lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc cho biết đây là vụ cháy gây thiệt hại rất lớn đối với ngư dân địa phương. Tổng thiệt hại ban đầu được ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng. Hiện nguyên nhân vụ cháy và giá trị thiệt hại cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.