16.000 quân nhân hợp luyện tại quảng trường Ba Đình
20h ngày 21/8, khoảng 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng; 6 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia tham gia hợp luyện tại quảng trường Ba Đình.
- 20h hôm nay, buổi hợp luyện đầu tiên diễn ra tại quảng trường Ba Đình.
- Dàn pháo lễ sẽ khai hỏa tại sân vận động Mỹ Đình.
- Thành phần hợp luyện gồm: Hơn 16.300 quân nhân từ 43 khối đứng, 18 khối đi; 6 khối xe pháo quân sự của Quân đội, 8 khối xe đặc chủng Công an và khối quân đội Nga, Lào, Campuchia.
- Từ hơn 13h, các khối bắt đầu di chuyển từ Miếu Môn, Hòa Lạc, trường đua F1 (Hà Nội), Sông Công (Thái Nguyên) về trung tâm Thủ đô.
- Hầu hết tuyến đường trong vành đai 1 Hà Nội đã bị cấm lưu thông.
- Người dân khắp nơi đổ về các tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua từ trưa.
Khối nữ quân y. Ảnh: Đình Tùng
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình. Ảnh: Đình Tùng.
Khối nữ quân nhạc. Ảnh: Đình Tùng
Ảnh: Đình Tùng
Ảnh: Ngọc Thành
Khối Hồng kỳ đi qua ngã ba Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, hai bên đường là đông đảo người dân reo hò, cổ vũ.
Khối hồng kỳ. Video: Võ Hải
Dẫn đầu là Xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ toàn quân.
Tiếp theo là Khối danh dự ba quân chủng - đại diện hải, lục, không quân- những thành phần nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Nữ quân nhạc do Đoàn nghi lễ Quân đội đảm nhận.
Khối Sĩ quan Lục quân - lực lượng nòng cốt chỉ huy tham mưu chiến đấu. Các thế hệ sĩ quan lục quân có mặt trên khắp chiến trường, với tinh thần đã ra quân là đánh thắng.
Khối Sĩ quan Hải quân do Quân chủng Hải quân đảm nhận. Lực lượng với hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, góp phần vào đường Hồ Chí Minh huyền thoại, ngày nay làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng.
Khối Sĩ quan Phòng không Không quân - lực lượng chủ lực trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng bắn rơi hàng nghìn máy bay địch trong Chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.
Xe chỉ huy, dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân đi qua Quảng trường Ba Đình.
Ảnh: Đình Tùng
Người dân đứng kín quanh quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội chờ xem các lực lượng tham gia hợp luyện đi qua. Ảnh: Hiếu Lương
Các em nhỏ được bố mẹ kênh trên vai. Ảnh: Hiếu Lương
Video: Hiếu Lương
Bài Tiến quân ca vang lên trên quảng trường cùng lúc với 21 phát đại bác pháo lễ rền vang từ Sân vận động Mỹ Đình.
Ảnh: Phạm Chiểu
Dàn pháo lễ khai hỏa. Ảnh: Phạm Chiểu
Dự tổng hợp luyện có đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Công an, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Mở đầu là màn rước đuốc - biểu tượng cho ý chí trường tồn của dân tộc được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Quảng trường Ba Đình. Ngọn lửa thắp sáng trên đài cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phấn đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc.
Màn rước đuốc mở đầu chương trình. Video: Lộc Chung
Ảnh: Ngọc Thành
Ảnh: Phạm Dự
Trước giờ diễn ra buổi tổng hợp luyện khoảng 4 tiếng, từng dàn xe pháo, xe tăng, tên lửa của Quân đội, Công an trùng trùng tiến về các cung đường gần...
