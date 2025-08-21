16.000 quân nhân hợp luyện tại quảng trường Ba Đình

26 khối diễu binh quân đội bắt đầu qua lễ đài

Dẫn đầu là Xe chỉ huy, xe tổ quân kỳ toàn quân.

Tiếp theo là Khối danh dự ba quân chủng - đại diện hải, lục, không quân- những thành phần nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nữ quân nhạc do Đoàn nghi lễ Quân đội đảm nhận.

Khối Sĩ quan Lục quân - lực lượng nòng cốt chỉ huy tham mưu chiến đấu. Các thế hệ sĩ quan lục quân có mặt trên khắp chiến trường, với tinh thần đã ra quân là đánh thắng.

Khối Sĩ quan Hải quân do Quân chủng Hải quân đảm nhận. Lực lượng với hơn 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành, góp phần vào đường Hồ Chí Minh huyền thoại, ngày nay làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng.

Khối Sĩ quan Phòng không Không quân - lực lượng chủ lực trong thế trận phòng không không quân bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng bắn rơi hàng nghìn máy bay địch trong Chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.