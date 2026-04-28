146 cán bộ Công an Hà Nội được thăng cấp bậc hàm thượng tá

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Chiều 28/4, Công an Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố về việc thăng cấp bậc hàm thượng tá đối với 146 cán bộ là Đội trưởng và tương đương, Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Đồn Công an.

Theo Công an TP Hà Nội, vừa qua Bộ Công an đã ban hành quy định mới, điều chỉnh nâng trần cấp bậc hàm thượng tá đối với các chức danh Đội trưởng và Trưởng Công an cấp xã, đồng thời phân cấp thẩm quyền quyết định cho Giám đốc Công an cấp tỉnh.

Đây là bước điều chỉnh có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm vị thế, trách nhiệm và uy tín của đội ngũ cán bộ chỉ huy tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, trong bối cảnh thành phố Hà Nội triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác bảo đảm an ninh trật tự được tổ chức xuyên suốt từ Công an thành phố đến Công an cấp xã, vai trò của đội ngũ cán bộ chỉ huy cơ sở ngày càng trở nên then chốt, trực tiếp góp phần giữ vững bình yên Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, việc thăng cấp bậc hàm thượng tá là sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố đối với sự nỗ lực, phấn đấu và những thành tích đã đạt được của các tập thể, cá nhân trong quá trình công tác, chiến đấu.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh: "Cấp bậc hàm càng cao, vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng phải lớn lao và nặng nề hơn nữa”, đồng thời đề nghị các cán bộ được thăng cấp bậc hàm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Công an Thành phố; tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt.

Phó Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu các cán bộ tập trung thực hiện hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Công an thành phố giao năm 2026; tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua Ba nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì bình yên của Nhân dân Thủ đô.