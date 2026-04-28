Bộ Công an thăng hàm đại tá cho 21 cán bộ Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 28-4, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá năm 2026.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì buổi lễ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với 21 cán bộ giữ chức vụ trưởng phòng; đồng thời thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá đối với 119 cán bộ là đội trưởng, trưởng Công an cấp xã và tương đương. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 30-4-2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh việc thăng cấp bậc hàm là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời yêu cầu các cán bộ được thăng hàm tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.