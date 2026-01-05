Đại tá Nguyễn Tiến Đạt được bổ nhiệm làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội

Chiều 5/1, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, giữ chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì buổi lễ theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an.

Dự lễ có đại diện Phòng Tham mưu an ninh, Văn phòng Bộ Công an; lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân TP Hà Nội; cùng các Phó giám đốc Công an TP Hà Nội và chỉ huy các đơn vị trực thuộc.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra. Ảnh: CAHN.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Tiến Đạt được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách, khẳng định đây là sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, cống hiến của cán bộ lãnh đạo công an thủ đô. Giám đốc Công an TP Hà Nội đánh giá Đại tá Đạt được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác, từng đảm nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện, Trưởng phòng Tham mưu; luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năng lực chỉ đạo, điều hành và am hiểu sâu lĩnh vực an ninh, điều tra.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHN.

Giao nhiệm vụ trên cương vị mới, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu Đại tá Nguyễn Tiến Đạt tiếp tục nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ; đổi mới phương pháp công tác, chủ động tham mưu, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác an ninh. Trọng tâm là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (dự kiến từ 19 đến 25/1/2026) và bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội. Ông khẳng định đây là vinh dự lớn đi cùng trách nhiệm nặng nề. Ông cam kết cùng tập thể lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội phát huy đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.