Ukraine báo động đỏ: Binh sĩ suy sụp, “buông xuôi sống chết” sau 40 ngày chiến đấu ở tiền tuyến

Một lính Ukraine đi dưới chiến hào ở miền Đông nước này. Ảnh: Sky News.

Phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh những lo ngại rộng hơn về hệ thống huy động quân của Ukraine, vốn đang đối mặt với nhiều thách thức kéo dài trong tuyển quân và luân chuyển lực lượng trong cuộc chiến toàn diện. Quân đội Ukraine đang gặp khó khăn về nhân lực, khiến nhiều binh sĩ phải trụ lại vị trí trong nhiều tháng do thiếu người thay thế.

Nghiên cứu của Văn phòng Thanh tra Quân đội Ukraine cho thấy việc triển khai kéo dài gây áp lực tâm lý nghiêm trọng, làm suy giảm hiệu quả chiến đấu.

“Bất cứ điều gì vượt quá 40 ngày đều không thể được coi là hiệu quả”, bà Reshetylova nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với Ukrainska Pravda, đồng thời cho rằng các chỉ huy cần tính đến kết quả này.

Bà cho biết các quy định hiện hành giới hạn thời gian bám trụ vị trí là 15 ngày, nhưng quy định này thường bị phớt lờ, khiến một số binh sĩ phải ở tiền tuyến trong nhiều tháng hoặc lâu hơn mà không được luân chuyển.

“Đây là một quy định chết mà không ai tuân theo, đồng nghĩa với việc trên thực tế không có giới hạn nào”, bà nói.

Bà Reshetylova cho biết, văn phòng của bà đang chuẩn bị đề xuất gửi tới Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi, nhằm sửa đổi các quy định liên quan đến thời gian triển khai tại tiền tuyến.

Bà liên hệ vấn đề này với tình trạng thiếu hụt trong công tác huy động, cho rằng các điều khoản phục vụ rõ ràng hơn có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu nhân lực.

“Sự rõ ràng sẽ giúp mọi người đưa ra quyết định tham gia. Chúng ta nên cho phép phục vụ trong 2–3 năm. Theo tôi, đó là điều hợp lý”, bà nói.

Bà Reshetylova cũng kêu gọi thay đổi dài hạn trong cách tiếp cận huy động của Ukraine.

“Chúng ta phải trở thành một xã hội quân sự hóa, nơi mọi người đều sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang”, bà nhấn mạnh.

Theo bà, khoảng 1,6 triệu người có thể được huy động, điều này sẽ cho phép luân chuyển binh sĩ thường xuyên hơn.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 24/4 thông báo cách chức chỉ huy Lữ đoàn cơ giới số 14 và Quân đoàn 10, liên quan đến cáo buộc để mất vị trí, hỗ trợ không đầy đủ cho binh sĩ tiền tuyến và che giấu tình hình thực tế trên chiến trường.

Các báo cáo lan truyền trên mạng cũng đề cập đến điều kiện khó khăn của binh sĩ, bao gồm thông tin cho rằng một số đơn vị thuộc Lữ đoàn 14 tại tỉnh Kharkiv bị thiếu lương thực và nước uống.