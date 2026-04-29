Trùm tình báo khét tiếng Israel tiết lộ Mossad đã thu thập được các bí mật cốt lõi chấn động của Iran

Giám đốc Mossad David Barnea phát biểu tại buổi lễ vinh danh những thành tựu của cơ quan này ngày 27/4/2026. (Ảnh do Mossad cung cấp)

Tại trụ sở Mossad, ông Barnea nhấn mạnh sự thay đổi trong vai trò thời chiến của cơ quan, cho rằng Mossad đã trở thành một lực lượng mang tính tấn công và hiệu quả hơn, phối hợp chặt chẽ với Các Lực lượng Phòng vệ Israel trong các chiến dịch nhằm vào Iran và lực lượng ủy nhiệm là Hezbollah.

“Chúng tôi đã thu thập được thông tin tình báo chiến lược và chiến thuật nằm sâu trong lõi bí mật của đối phương. Chúng tôi đã chứng minh những năng lực tác chiến mới và mang tính đột phá tại các quốc gia mục tiêu", ông Barnea nói.

“Nhờ những chiến dịch này, nhiều hoạt động trong chiến dịch chống Iran và trên mặt trận phía Bắc đã trở nên khả thi, đồng thời duy trì ưu thế tình báo của Israel”, ông nói thêm.

Trong một tuyên bố, Mossad cũng cho biết sự chuyển dịch này thể hiện rõ qua các hoạt động tác chiến nhằm vào Iran và Lebanon. Theo cơ quan này, những thay đổi có được nhờ việc thành lập các đơn vị mới, phát triển năng lực chuyên biệt trong những năm gần đây, cũng như việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và đổi mới trên toàn hệ thống.

Ông Barnea nhấn mạnh rằng các chiến dịch đã góp phần tạo điều kiện cho các cuộc tấn công “ngay trong lòng Tehran”, “vô hiệu hóa các nhân vật cấp cao”, cũng như hỗ trợ đảm bảo ưu thế trên không và bảo vệ hậu phương Israel.

“Những chiến dịch được ghi nhận trong năm nay đã giúp chúng tôi phá vỡ các giới hạn tại Lebanon và Iran”, ông nói, đồng thời cho biết cơ quan này cũng “triển khai chiến dịch ngoại giao bí mật, có ý nghĩa then chốt trong việc hình thành các liên minh khu vực và mở rộng chiều sâu chiến lược của Israel".

Ông cũng khẳng định sự phối hợp với quân đội đã “thay đổi tư thế chiến lược của Israel”, nhưng cảnh báo rằng các mối đe dọa vẫn còn tồn tại.

Tại buổi lễ, 10 chiến dịch và dự án đã được trao thưởng vì “đóng góp đặc biệt cho an ninh Israel và phản ánh những thành tựu mang tính đột phá". Ngoài ra, một điệp viên kỳ cựu cũng được trao huân chương vì lòng dũng cảm và sự kiên cường khi dẫn dắt một “chiến dịch táo bạo, chưa từng có tiền lệ".

Trong bài phát biểu, ông Barnea còn cho rằng “chiến dịch chống Iran chỉ có thể hoàn tất khi có sự thay đổi chế độ”. Ông nói thêm rằng kế hoạch này đã được chuẩn bị từ trước để kéo dài ngay cả sau khi giao tranh lắng xuống và đạt được lệnh ngừng bắn. “Nhiệm vụ vẫn ở phía trước và có thể kéo dài nhiều tháng", ông trùm tình báo Israel nhấn mạnh.

Trong khi đó, hãng tin đối lập Iran International đưa tin Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã họp trong bối cảnh lo ngại các cuộc biểu tình quy mô lớn – từng khiến đất nước rơi vào hỗn loạn hồi tháng 1 – có thể bùng phát trở lại do giá cả tăng cao, thất nghiệp gia tăng và thiệt hại đối với các ngành công nghiệp trọng yếu sau cuộc chiến Mỹ-Israel.

Trước đó, vào tháng 3, The New York Times đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu tỏ ra thất vọng với Mossad sau khi cơ quan này từng cho rằng có thể kích động một cuộc nổi dậy chống chính quyền Iran trong thời chiến, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Bài báo cũng nhấn mạnh rằng giám đốc Mossad đã đưa ra nhiều lưu ý và điều kiện kèm theo, cho biết tình hình vẫn đang diễn biến và việc đạt được mục tiêu mong muốn có thể mất nhiều thời gian.

Trong năm 2025, Mossad được cho là đóng vai trò then chốt trong chiến dịch “Rising Lion”, thậm chí huy động điệp viên vận chuyển máy bay không người lái tấn công vào Iran thông qua xe tải, container vận chuyển và cả vali.

Các điệp viên Mossad bên trong Iran sau đó tập hợp thiết bị và chuyển cho các nhóm chuẩn bị triển khai UAV ngay trong lãnh thổ nước này. Khi các cuộc không kích bắt đầu, những máy bay này đã phá hủy hệ thống phòng không và tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất nhằm vào Israel.