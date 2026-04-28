Tài xế điều khiển ô tô bỏ trốn sau khi tông tử vong nữ công nhân môi trường

Ngày 28-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa bắt giữ Hoàng Trọng Tuân (SN (1994, trú xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), tài xế lái ô tô gây tai nạn khiến một nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 22 giờ 55 ngày 26-4, bà T.T.M. (SN 1971, trú phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên), công nhân vệ sinh của Công ty CP Thương mại và Đô thị Thái Nguyên, đang quét dọn trên đường Phan Đình Phùng, thuộc tổ 8, phường Phan Đình Phùng.

Thời điểm này, một ô tô Mazda CX-5 màu trắng lưu thông cùng chiều bất ngờ tông mạnh từ phía sau, khiến bà M. bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế không dừng lại cứu giúp mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy tìm phương tiện và người gây tai nạn.

Sau gần 48 giờ điều tra, lực lượng chức năng xác định người lái xe là Hoàng Trọng Tuân (SN 1994, trú xóm Bình Minh, xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên) và triệu tập để làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuân thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn khiến bà M. tử vong rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục điều tra, làm rõ.