Bắt đối tượng đốt nhà trọ do mâu thuẫn tình cảm tại phường Hà Đông

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra ở một khu nhà trọ trên địa bàn phường Hà Đông, ngày 15/1, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chúc (sinh năm 1998, trú tại xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Trước đó, rạng sáng 14/1, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo về một vụ cháy xảy ra tại khu nhà trọ trong ngõ 58 Thanh Bình, phường Hà Đông, TP Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cùng Cảnh sát phản ứng nhanh và Công an phường Hà Đông đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Vụ cháy được dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại về người.

Đối tượng Chúc bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện và khống chế một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ cháy. Qua xác minh, đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Chúc, đang thuê trọ tại chính địa chỉ xảy ra vụ việc.

Bước đầu điều tra cho thấy, do mâu thuẫn tình cảm, Chúc đã đốt chăn, màn, dẫn đến vụ cháy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Chúc để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.