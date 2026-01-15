Mỹ: Sợ hãi và giận dữ bao trùm Minneapolis sau 1 vụ nổ súng nữa vào người nhập cư

Tối 14/1 (giờ địa phương), khói mù mịt bao phủ khu phố gần hiện trường vụ nổ súng mới nhất. Các sĩ quan liên bang đeo mặt nạ phòng độc và đội mũ bảo hộ bắn hơi cay vào một nhóm nhỏ, trong lúc người biểu tình ném đá và pháo về phía lực lượng chức năng. Cảnh sát trưởng Minneapolis Brian O’Hara cho biết tại một cuộc họp báo rằng việc tập trung này là bất hợp pháp và “mọi người cần phải rời đi”.

Những người biểu tình hét lớn vào mặt lực lượng thực thi pháp luật sau vụ xả súng ngày 14/1. Ảnh: AP

Sau đó, tình hình dần lắng xuống và đến sáng sớm 15/1, số lượng người biểu tình cũng như lực lượng chức năng tại hiện trường đã giảm.

Những cuộc biểu tình phản đối như vậy đã trở nên quen thuộc trên đường phố Minneapolis kể từ khi một đặc vụ liên bang bắn chết bà Renee Good hôm 7/1, trong bối cảnh chiến dịch trấn áp nhập cư quy mô lớn với hàng nghìn sĩ quan được điều đến khu vực Twin Cities.

Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey mô tả tình hình hiện nay là không ổn định.

“Đây là một tình thế bất khả thi mà thành phố chúng tôi đang đối mặt, trong khi chúng tôi vẫn phải tìm cách hành động để đảm bảo an toàn cho người dân, bảo vệ cộng đồng và duy trì trật tự", ông Jacob Frey nói.

Ông Frey cho biết lực lượng liên bang, hiện lớn gấp 5 lần lực lượng cảnh sát địa phương với khoảng 600 sĩ quan, đã “xâm nhập” vào thành phố, khiến người dân hoảng sợ và tức giận. Một số người thậm chí kêu gọi “đối đầu với các đặc vụ ICE”. Trong khi đó, cảnh sát thành phố vẫn phải đảm trách các nhiệm vụ thường nhật để bảo vệ an toàn công cộng.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cho biết đã tiến hành hơn 2.000 vụ bắt giữ tại bang này kể từ đầu tháng 12 và khẳng định sẽ không lùi bước. Trong tuyên bố về diễn biến dẫn đến vụ nổ súng hôm 14/1, DHS cho biết lực lượng thực thi pháp luật liên bang đã chặn một người Venezuela cư trú bất hợp pháp tại Mỹ. Người này đã lái xe bỏ chạy, đâm vào một chiếc xe đang đỗ rồi xuống xe chạy bộ. Theo DHS, khi các sĩ quan tiếp cận, hai người khác từ một căn hộ gần đó xuất hiện và cả ba cùng tấn công một sĩ quan.

“Lo sợ cho tính mạng và sự an toàn của mình khi bị 3 đối tượng phục kích, sĩ quan này đã nổ súng để tự vệ", DHS nêu rõ.

Hai người chạy ra từ căn hộ đã bị bắt giữ. Cảnh sát trưởng O’Hara cho biết người đàn ông bị bắn đang được điều trị tại bệnh viện và vết thương không đe dọa tính mạng. Vụ nổ súng xảy ra cách nơi bà Good bị bắn chết khoảng 7,2 km.

Trước đó trong ngày 14/1, một thẩm phán đã cho chính quyền ông Trump thêm thời gian để phản hồi yêu cầu dừng chiến dịch trấn áp nhập cư tại Minnesota.

“Điều chúng tôi cần nhất lúc này là một khoảng nghỉ. Bầu không khí căng thẳng cần phải giảm xuống", Trợ lý Tổng chưởng lý - ông Brian Carter phát biểu trong phiên điều trần đầu tiên của vụ kiện do bang Minnesota cùng các thành phố Minneapolis và St. Paul đệ trình.

Lãnh đạo địa phương cho rằng chính phủ liên bang đang vi phạm quyền tự do ngôn luận và các quyền hiến định khác thông qua việc gia tăng lực lượng thực thi pháp luật. Thẩm phán liên bang Katherine Menendez cho Bộ Tư pháp Mỹ thời hạn đến 19/1 để nộp phản hồi đối với yêu cầu ban hành lệnh hạn chế.

Trong bài phát biểu trên truyền hình trước vụ nổ súng hôm 14/1, Thống đốc Minnesota Tim Walz mô tả bang này đang rơi vào hỗn loạn và nói rằng những gì đang xảy ra “vượt quá sức tưởng tượng”.