Campuchia yêu cầu Thái Lan trả tàu cá bị bắt giữ

Theo Khmer Times hôm 15-1, MFAIC gửi công hàm phản đối tới Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Phnom Penh về vụ việc Hải quân Hoàng gia Thái Lan bắt giữ một tàu cá và 4 ngư dân Campuchia tại vùng biển ngoài khơi tỉnh Koh Kong vào đầu tháng này.

Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia (MFAIC) đã gửi công hàm phản đối Thái Lan về vụ bắt giữ tàu cá đầu tháng này. Ảnh: Khmer Times

Theo công hàm, Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút hôm 6-1 tại tọa độ 11 độ 33’30″ vĩ độ Bắc và 102 độ 51’39″ kinh độ Đông. Campuchia khẳng định vị trí này nằm hoàn toàn trong lãnh hải của mình.

Tuy ghi nhận và đánh giá cao việc phía Thái Lan đã thả 4 ngư dân Campuchia vào ngày 11-1, Bộ Ngoại giao Campuchia vẫn chính thức yêu cầu phía Thái trao trả chiếc tàu cá bị tịch thu cùng toàn bộ thiết bị liên quan.

4 ngư dân Campuchia đã được trao trả về nước. Ảnh: Khmer Times

MFAIC cũng phản đối mạnh mẽ điều mà họ gọi là hành vi bắt giữ trái phép tàu và công dân Campuchia ngay trong vùng biển của Campuchia, cũng như sự hiện diện và các hoạt động thực thi pháp luật không được phép do các tàu Hải quân Hoàng gia Thái Lan thực hiện tại khu vực này.

Theo nội dung công hàm, những hành động như vậy "cấu thành sự vi phạm rõ ràng đối với chủ quyền và quyền tài phán của Campuchia".

Bộ Ngoại giao Campuchia cũng yêu cầu Thái Lan chấm dứt mọi hoạt động thực thi pháp luật trong tương lai tại lãnh hải Campuchia, đồng thời đề nghị các lực lượng hải quân và hàng hải Thái Lan tôn trọng đầy đủ chủ quyền và quyền tài phán riêng biệt của Campuchia.

Trước đó, theo trang Thai Rath, tỉnh Trat đã thả 4 ngư dân Campuchia tại cửa khẩu biên giới Ban Hat Lek sau khi họ bị Hải quân bắt giữ vì đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Thái Lan hôm 6-1. Bốn người này đã được bàn giao tại cửa khẩu biên giới Ban Hat Lek, sau đó các quan chức tỉnh Koh Kong đã tiếp nhận để giúp họ đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, vụ chặn bắt được thực hiện bởi tàu chiến HTMS Thepha trong một cuộc tuần tra hàng hải thường lệ. Người phát ngôn Hải quân Thái Lan, Chuẩn đô đốc Parat Rattanachaiphan, cho biết con tàu đã được kiểm tra tại tọa độ được xác nhận nằm trong vùng biển Thái Lan. Tàu không treo cờ hay có số hiệu đăng ký và trên tàu có 4 công dân Campuchia.

Theo Cục Quan hệ Công chúng Chính phủ Thái Lan (PRD), trong quá trình kiểm tra, thuyền trưởng thừa nhận đã đưa tàu vào vùng biển Thái Lan để đánh bắt cá trái phép và khai rằng tàu này đi cùng nhóm với 3 tàu cá Campuchia khác. Hải quân Hoàng gia Thái Lan tuyên bố sẽ tăng cường các hoạt động tuần tra nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia và lãnh hải.