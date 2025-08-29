120 quân nhân Trung Quốc đến Hà Nội tham gia diễu binh, diễu hành

Đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam đón và tặng hoa Đoàn quân nhân Trung Quốc.

Theo đó, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân ủy Trung ương/Bộ Quốc phòng Trung Quốc cử Đoàn nghi lễ theo nghi thức cấp quốc gia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

120 quân nhân đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình.

Đoàn quân nhân Trung Quốc sẽ tham gia lễ tổng duyệt cấp nhà nước vào sáng 30/8.

Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trưa 29/8 sau khi 120 quân nhân xuống máy bay đã diễn ra lễ đón. Sau lễ đón, 120 quân nhân di chuyển về nơi ăn nghỉ, sẵn sàng tập luyện, tham gia buổi tổng duyệt vào sáng 30/8 và thực hiện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vào sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình.

Các quân nhân di chuyển tư trang từ máy bay xuống.

Và di chuyển về nơi nghỉ ngơi để sẵn sàng tham gia tổng duyệt vào sáng 30/8.

Việc Việt Nam mời các nước bạn bè truyền thống tham dự lễ kỷ niệm và cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè.

Qua đó cũng khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.