1 phụ nữ tự trói tay, xát ớt bột vào mặt rồi báo tin cướp giả

Ngày 11-7, Công an phường Tân Mỹ, TP.HCM đã lập hồ sơ xử lý bà NTN (65 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về vụ cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, chiều 10-7, anh NTH gọi điện thoại cho mẹ ruột là bà N nhưng không thấy nghe máy

Lo lắng, anh H đến nhà mẹ tại con hẻm trên đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ, thì phát hiện bà N đang nằm trên nền nhà, tay bị quấn băng keo, miệng cũng bị dán kín và mặt vương đầy bột ớt.

Người phụ nữ khai với công an rằng mình hoang báo bị cướp trói tay, xát bột ớt vào mặt để "đánh lạc hướng" chủ nợ. Ảnh minh họa do AI tạo

Bà N kể khoảng hai phút sau khi đi công việc về, vừa vào nhà thì bị một nam thanh niên lạ mặt tấn công, trói tay và cướp đi số tiền 300 triệu đồng – là khoản tiền bà vừa nhận đặt cọc bán nhà. Ngoài số tiền trên, không có tài sản nào khác bị mất.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ đã phối hợp tổ địa bàn quận 7 đến hiện trường điều tra. Tuy nhiên, qua trích xuất camera an ninh trước nhà, công an phát hiện bà N đã tự mở cửa vào nhà lúc 15 giờ 30, sau đó nhiều lần ra vào và dọn đồ từ cốp xe. Đến 16 giờ 46 bà mới đưa xe vào nhà. Trong khoảng thời gian này, không ghi nhận ai khả nghi xuất hiện.

Qua đấu tranh, bà N khai nhận đã tự dàn dựng vụ việc bằng cách tự trói tay và xát bột ớt lên mặt nhằm tạo hiện trường giả. Mục đích là để hoang báo một vụ cướp, qua đó tránh bị các chủ nợ đòi tiền. Bà N cho biết hiện đang nợ khoảng 700 triệu đồng từ nhiều người.

Công an phường Tân Mỹ đang củng cố hồ sơ để xử lý bà N theo quy định.