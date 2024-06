Hoang tin nhóm người đi ô tô bắt cóc trẻ em

Ngày 27-6, tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết Công an TP Lai Châu vừa triệu tập, lập hồ sơ xử phạt một người đàn ông có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Ông V. bị công an triệu tập lên làm việc do đăng tin sai sự thật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 25-6, Công an Lai Châu phát hiện tài khoản "Đỗ Quân nd" đăng thông tin: "TP Lai Châu xuất hiện tình trạng bắt cóc trẻ em, mọi người cảnh giác...". Khi mọi người vào bình luận, tài khoản này còn giải thích rõ việc bắt cóc trẻ do một nhóm người đi ô tô, sự việc diễn ra tại phường Quyết Thắng, TP Lai Châu.

Thông tin trên ngay sau đó đã thu hút nhiều bình luận, chia sẻ gây hoang mang trong nhân dân.

Nhận được thông tin, Công an TP Lai Châu đã truy xét, làm rõ người sử dụng tài khoản Facebook "Đỗ Quân nd" là ông Đ.V.Q. (39 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP Lai Châu) và đã tiến hành triệu tập tới làm việc.

Tại cơ quan công an, ông Q. đã thừa nhận việc bịa đặt thông tin trên mạng xã hội, sau đó tự giác xóa bỏ những thông tin đã đăng, đồng thời đăng tin cải chính, cam kết không tái phạm.

Công an TP Lai Châu cho biết hành vi của ông Q. vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ.

Hiện, Công an TP Lai Châu đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm đối với ông Q..

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]