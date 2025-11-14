Xếp hạng sức mạnh quân sự 2025: Mỹ đứng đầu; Nga, Trung Quốc bằng điểm

Chuyên trang quân sự Global Firepower vừa công bố xếp hạng sức mạnh quân sự của 145 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2025 dựa trên các yếu tố như địa lý, tài nguyên và trang thiết bị, trang Business Insider đưa tin ngày 12-11.

Bảng xếp hạng so sánh các quân đội dựa trên 60 chỉ số sức mạnh quốc phòng thông thường, như số lượng binh sĩ, trang bị, tình hình tài chính và khả năng tiếp cận tài nguyên, đồng thời không tính đến năng lực hạt nhân của từng quốc gia.

Dưới đây là 15 quân đội mạnh nhất thế giới trong năm 2025 theo bảng xếp hạng này.

15. Israel

Các nữ quân nhân Israel. Ảnh: AFP

Với điểm PowerIndex 0,2661, Israel được xếp là quân đội mạnh thứ 15 thế giới theo Global Firepower.

Mặc dù thua một số quốc gia về dân số, nhân lực sẵn có và lực lượng lao động, cũng như thua hầu hết các nước về diện tích đất, đường thủy và trữ lượng than, Israel lại sở hữu đội tàu chở dầu mạnh thứ 5 và nằm trong top 10 về đội máy bay chiến đấu và tàu hộ tống hải quân.

Với hơn 8,8% GDP được phân bổ cho chi tiêu quân sự năm 2024, Israel có tỉ lệ chi tiêu quân sự so với GDP cao thứ 2, chỉ sau Ukraine - nước chi hơn 34% GDP cho quân đội.

14. Đức

Đức được xếp là quân đội mạnh thứ 14 thế giới. Nước này xếp hạng cao về sức mua, sản xuất và trữ lượng than, cũng như đội tàu chiến tranh mìn, cùng nhiều yếu tố khác.

Tuy nhiên, Đức thua các nước khác về pháo kéo, tuần tra ven biển, nhân lực bán quân sự và mức tiêu thụ than, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

13. Indonesia

Với điểm PowerIndex 0,2557, Indonesia được xếp là quân đội mạnh thứ 13 thế giới.

Quốc gia này nổi trội ở các lĩnh vực như dân số, nhân lực sẵn có, sản xuất than và đội tàu thương mại, nhưng lại nằm trong số những nước xếp hạng thấp nhất về tàu sân bay và tàu chở trực thăng, đội tàu khu trục và mức tiêu thụ dầu mỏ, than đá, khí đốt tự nhiên.

12. Pakistan

Quân đội Pakistan. Ảnh: AFP

Pakistan được xếp là quân đội mạnh thứ 12 thế giới, với điểm PowerIndex 0,2513.

Nước này nằm trong top 10 thế giới về dân số, nhân lực bán quân sự, số lượng thanh niên đạt độ tuổi nhập ngũ hàng năm, lực lượng lao động và quân nhân đang phục vụ, cũng như xếp hạng cao về đội máy bay huấn luyện và tấn công, xe tăng, tàu hộ tống và tuần dương, pháo tự hành và pháo kéo, và pháo phản lực nhiều nòng (MLRS).

Tuy nhiên, Pakistan thua các nước khác về tàu sân bay và tàu chở trực thăng, đội tàu khu trục, cũng như mức tiêu thụ dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên.

11. Brazil

Với điểm PowerIndex 0,2415, Brazil nằm trong top 10 thế giới về khả năng tiếp cận sân bay, đường thủy, đường bộ và đường sắt, tổng dân số, nhân lực sẵn có, dân số đủ sức nhập ngũ, lực lượng lao động, diện tích đất và sức mua.

Quốc gia Nam Mỹ này vẫn thua các nước khác về đội tàu chở dầu, trực thăng tấn công, tàu khu trục và tàu sân bay, cũng như mức tiêu thụ dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên.

Brazil là quốc gia có sức mạnh quân sự lớn nhất Nam Mỹ.

10. Ý

Quân đội Ý với toàn bộ binh sĩ phục vụ tự nguyện, nằm trong top 10 về tàu sân bay, máy bay tấn công, tàu khu trục và đội tàu chở dầu, đồng thời cũng xếp hạng cao về khả năng tiếp cận cảng và bến cảng.

Tuy nhiên, quốc gia NATO này vẫn thua các nước khác về đội tàu chở trực thăng và tàu hộ tống hải quân và mức tiêu thụ dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên.

9. Thổ Nhĩ Kỳ

Nằm trong top 10 quân đội mạnh nhất thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ xếp hạng cao về đội tàu tuần dương, pháo kéo và pháo tự hành, trực thăng tấn công, tàu hộ tống hải quân và tàu ngầm.

Thổ Nhĩ Kỳ có điểm PowerIndex 0,1902, thua các nước khác về đội tàu sân bay, máy bay tấn công và tàu khu trục, cũng như mức tiêu thụ dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên.

Thổ Nhĩ Kỳ gần đây cũng trở thành một trong những nước dẫn đầu trong phát triển hệ thống máy bay không người lái (UAV).

8. Nhật

Nhật được xếp là quân đội mạnh thứ 8 thế giới, với điểm PowerIndex 0,1839.

Quân đội quốc gia này nằm trong top 5 về tàu ngầm, máy bay nhiệm vụ đặc biệt, trực thăng, tàu chở trực thăng, tàu khu trục và đội tàu thương mại.

Tuy nhiên, Nhật vẫn thua các nước khác về tàu sân bay, tàu hộ tống hải quân và mức tiêu thụ dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên.

Lực lượng Phòng vệ Nhật, được thành lập sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, theo hiến pháp chỉ được phép phục vụ với vai trò phòng thủ, bị cấm thực hiện các cuộc tấn công.

7. Pháp

Với điểm PowerIndex 0,1878, Pháp được xếp là quân đội mạnh thứ 7 thế giới.

Pháp nằm trong top 10 về sức mua, ngân sách quốc phòng, đội tàu chở dầu, trực thăng và tàu sân bay, nhưng thua hầu hết các nước khác về máy bay tấn công, pháo kéo, tàu hộ tống hải quân, và mức tiêu thụ dầu mỏ, than đá và khí đốt tự nhiên.

6. Anh

Với điểm PowerIndex 0,1785, Anh được xếp là quân đội mạnh thứ 6 thế giới.

Quốc gia này xếp hạng cao về đội tàu sân bay, tàu khu trục, quân dự bị và ngân sách quốc phòng, mặc dù thua hầu hết các nước khác về nhân lực bán quân sự, đội tàu chở trực thăng, và mức tiêu thụ than, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

5. Hàn Quốc

Global Firepower xếp Hàn Quốc là quân đội mạnh thứ 5 thế giới năm 2025, với điểm PowerIndex 0,1656.

Hàn Quốc áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với tất cả nam giới khỏe mạnh từ 18 đến 35 tuổi. Nước này xếp hạng 2 về quân dự bị và thứ 9 về quân nhân đang phục vụ.

Hàn Quốc cũng xếp hạng cao về máy bay, trực thăng, tàu khu trục và tàu ngầm, mặc dù thua hầu hết các nước khác về trữ lượng dầu đã được chứng minh và mức tiêu thụ dầu mỏ, than đá, khí đốt tự nhiên.

4. Ấn Độ

Với PowerIndex 0,1184, Ấn Độ được xếp là quân đội mạnh thứ 4 thế giới.

Quốc gia đông dân nhất thế giới xếp thứ nhất về số thanh niên đạt độ tuổi nhập ngũ hàng năm và đứng thứ 2 về tổng dân số, nhân lực sẵn có, lực lượng lao động, sản xuất than, cũng như quân nhân đang phục vụ và lực lượng bán quân sự.

Tuy nhiên, Ấn Độ thua hầu hết các nước trong top 15 về tiêu thụ than, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, và các biên giới chung.

3. Trung Quốc

Trung Quốc, quốc gia đông dân thứ 2 thế giới, được xếp là quân đội mạnh thứ 3 thế giới.

Trung Quốc với điểm PowerIndex 0,0788, xếp hạng cao về dân số, nhân lực sẵn có, quân nhân đang phục vụ, lực lượng lao động và dân số đủ sức nhập ngũ, đồng thời đứng đầu về sức mua, số lượng tàu và sản xuất cũng như trữ lượng than.

2. Nga

Cũng với điểm PowerIndex 0,0788 như Trung Quốc, Nga được xếp là quân đội mạnh thứ 2 thế giới.

Ngoài sức mạnh chiến đấu thông thường, Nga còn sở hữu năng lực hạt nhân rộng lớn, nhưng điều này không được tính trong bảng xếp hạng của Global Firepower.

Trong khi giữ vị trí thứ 2 về máy bay, trực thăng và xe tăng, Nga xếp hạng 1 thế giới về một số loại phương tiện và vũ khí, như pháo tự hành và pháo kéo, pháo phản lực nhiều nòng MLRS và đội tàu chiến tranh mìn.

Nga cũng đứng đầu về trữ lượng khí đốt đã được chứng minh và chỉ xếp hạng thấp về sức mạnh đội tàu chở trực thăng

1. Mỹ

Quân đội Mỹ. Ảnh: AFP

Theo Global Firepower, Mỹ có quân đội mạnh nhất thế giới năm 2025, với điểm PowerIndex 0,0744.

Quốc gia này đứng đầu về nhiều loại tài sản, như tàu ngầm, máy bay, máy bay chiến đấu, tàu vận tải, trực thăng tấn công và tàu chở dầu, cùng nhiều loại khác. Mỹ cũng dẫn đầu thế giới về khả năng tiếp cận sân bay, đường sắt, đường bộ, cảng và bến cảng, đồng thời dẫn đầu về sản xuất dầu mỏ và khí đốt tự nhiên.

Ngân sách quốc phòng của Mỹ, vượt 873 tỉ USD vào năm 2024, cũng được xếp hạng nhất thế giới.

Còn lại trong top 20 lần lượt là Iran, Tây Ban Nha, Úc, Ai Cập, Ukraine. Việt Nam đứng ở vị trí thứ 23 với 0,4024 điểm.