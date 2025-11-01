Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây tuyên bố lực lượng Nga đã tiến hành thử nghiệm thành công ngư lôi sử dụng động cơ hạt nhân mang tên Poseidon, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa loại vũ khí chiến lược này vào biên chế.

Được mệnh danh là “quái vật dưới biển”, Poseidon – ngư lôi hạt nhân tự hành mà Nga phát triển – từ lâu đã trở thành tâm điểm của những đồn đoán về sức mạnh hủy diệt chưa từng có.

Theo các thông tin từng được tiết lộ hoặc suy đoán bởi giới phân tích phương Tây, Poseidon có chiều dài khoảng 20 mét, đường kính gần 2 mét, được trang bị lò phản ứng hạt nhân siêu nhỏ cho phép hoạt động gần như không giới hạn.

Vũ khí này được cho là có thể lặn sâu tới 1.000 mét, di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 185 km/giờ – nhanh gấp nhiều lần so với tàu ngầm thông thường. Một số nguồn tin còn cho rằng Poseidon mang theo đầu đạn hạt nhân cỡ 2 megaton, tương đương khoảng 100 quả bom nguyên tử thả xuống Hiroshima. Thêm vào đó, có thông tin cho rằng đầu đạn có thể tích hợp đồng vị cobalt-60 để tạo hiệu ứng phóng xạ kéo dài, biến vùng mục tiêu trở thành “vùng đất chết” trong nhiều thập kỷ sau. Các mô hình mô phỏng có thể quét sạch các thành phố ven biển châu Âu như London, Stockholm, Helsinki, Paris, Bắc Ba Lan và Berlin, rồi lan rộng ô nhiễm qua Biển Baltic và Eo biển Anh.

Bên cạnh đó, Poseidon cũng được cho là có thể vận hành hoàn toàn độc lập: nhận lệnh từ xa qua liên kết vệ tinh, hoặc tự kích hoạt trong trường hợp mất liên lạc — nhằm đảm bảo độ tin cậy cao trong môi trường chiến tranh hỗn loạn.