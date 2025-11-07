Hiện chưa rõ ông Trump muốn thử nghiệm đầu đạn hạt nhân hay các bộ phận khác như hệ thống phóng. Những tuyên bố mơ hồ của ông Trump đã lập tức gây lo ngại trong giới chuyên gia: nhiều nhà phân tích cảnh báo việc một cường quốc chủ động nối lại thử nghiệm hạt nhân — hoặc gợi ý rằng điều đó có thể xảy ra — sẽ dễ dẫn tới một “cuộc chạy đua” trả đũa lẫn nhau, làm thế giới trở nên nguy hiểm hơn.

Daryl Kimball, Giám đốc điều hành của Arms Control Association, cảnh báo rằng “không ai chiến thắng trong một cuộc chạy đua hạt nhân” và cho rằng việc khôi phục thử nghiệm có thể làm xói mòn hàng thập kỷ kiềm chế quốc tế.

Trong tuyên bố, ông Trump khẳng định rằng “Nga đang thử, Trung Quốc đang thử” để lý giải quyết định của mình. Tuy nhiên các cơ quan phân tích và nguồn tin độc lập ở Mỹ cho biết, vẫn chưa có bằng chứng về các vụ thử hạt nhân do Moscow hay Bắc Kinh thực hiện trong thời gian gần đây.

Đầu tuần này, Trung Quốc phủ nhận cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Bắc Kinh đang tiến hành thử hạt nhân bí mật. "Là một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là nước sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, Trung Quốc luôn cam kết theo đuổi hòa bình và tuân thủ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết.