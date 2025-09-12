Lưu bài viết thành công
JL-3: Vũ khí bí ẩn trong bộ ba hạt nhân Trung Quốc khiến Mỹ dè chừng
Với tầm bắn vượt 10.000 km, JL-3 cho phép Trung Quốc lần đầu tiên tấn công thẳng vào lãnh thổ Mỹ ngay từ vùng biển ven bờ nếu xảy ra xung đột. Loại vũ khí này được coi là bước nhảy chiến lược, giúp Bắc Kinh tiệm cận khả năng răn đe hạt nhân toàn cầu.
Cú bứt phá khắc phục điểm yếu chí mạng
Theo National Interest, JL-3 (Julang-3) là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ 3 (SLBM) của Trung Quốc. Tiền thân của nó là tên lửa JL-2 vốn có tầm bắn hạn chế khoảng 7.200–8.000 km. JL-2 buộc các tàu ngầm Trung Quốc phải mạo hiểm vượt ra xa khỏi vùng biển an toàn để có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Điều này tạo ra điểm yếu chí mạng cho tàu ngầm Trung Quốc trước lực lượng săn ngầm hùng hậu của Mỹ.
Dự án JL-3 ra đời từ đầu thập niên 2010 với mục tiêu khắc phục hạn chế đó. Theo National Interest, lần thử đầu tiên diễn ra ngày 24/11/2018 ở biển Bột Hải (thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), tập trung vào cơ chế phóng lạnh. Theo cơ chế này, tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng bằng khí nén trước khi động cơ nhiên liệu rắn được đốt cháy, giúp an toàn hơn cho tàu ngầm và giảm nguy cơ gây hư hại.
Sau đó, JL-3 tiếp tục được thử nghiệm trên tàu ngầm lớp 032 và đến tháng 12/2019, một tàu ngầm lớp Jin (Type 094) đã tiến hành lần phóng thứ 4 của loại tên lửa này.
Điểm đáng chú ý là từ năm 2020, thay vì chỉ chờ lớp tàu ngầm thế hệ mới Type 096 (đang phát triển), Trung Quốc quyết định “tách” tiến trình phát triển JL-3 khỏi tiến trình phát triển Type 096. Điều này cho phép tên lửa được tích hợp sớm lên các tàu ngầm lớp Jin đang hoạt động, rút ngắn nhiều năm chờ đợi.
Tới cuối năm 2022, Hải quân Mỹ xác nhận các tàu Type 094A đã được trang bị JL-3, đồng nghĩa tên lửa này đã chính thức vào biên chế.
Military Watch Magazine cho biết, sự xuất hiện của JL-3 tại lễ duyệt binh ngày 3/9/2025 ở Bắc Kinh đánh dấu bước ngoặt: Trung Quốc lần đầu công khai loại vũ khí hạt nhân chiến lược mới, được mệnh danh là “xương sống răn đe hạt nhân trên biển” của quốc gia này.
Thông số kỹ thuật gây chú ý
Theo National Interest, JL-3 sở hữu nhiều cải tiến vượt bậc so với thế hệ trước:
- Tầm bắn: Trên 10.000 km, một số trang tin như Rokna ước tính lên tới 12.000 km. Với tầm bắn này, JL-3 có thể đánh trúng mục tiêu khắp châu Âu và bờ Tây nước Mỹ ngay từ vùng biển ven bờ Trung Quốc.
- Nhiên liệu: Tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn 3 tầng, cho phép triển khai nhanh và giảm rủi ro trong vận hành so với nhiên liệu lỏng.
- Đầu đạn: Trang bị đầu đạn tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV). Theo National Interest, mỗi JL-3 có thể mang khoảng 3 đầu đạn MIRV, một số nguồn tin cho rằng từ 3 đến 5, đủ sức xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp.
- Hệ dẫn: Sử dụng hệ dẫn quán tính kết hợp định vị vệ tinh Beidou của Trung Quốc, đảm bảo độ chính xác cao ở cự ly liên lục địa.
Nền tảng phóng: Mỗi tàu ngầm lớp Jin (Type 094/094A) có 12 ống phóng. Với 6 tàu hiện tại, Trung Quốc có thể triển khai tới 72 tên lửa JL-3 cùng lúc.
Những thông số này giúp JL-3 lọt vào nhóm SLBM mạnh nhất thế giới, chỉ kém đôi chút so với Trident II (Mỹ) về số đầu đạn, nhưng vượt trội hơn Bulava (Nga) ở tầm bắn.
Vai trò chiến lược trong bộ ba hạt nhân
JL-3 không đơn thuần là vũ khí kỹ thuật, mà là mắt xích then chốt trong bộ ba hạt nhân Trung Quốc (tên lửa trên đất liền, máy bay ném bom chiến lược, và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm).
Theo trang Arms Control Association, việc tích hợp JL-3 giúp Trung Quốc lần đầu tiên đạt tới khả năng duy trì tuần tra hạt nhân liên tục trên biển. Nghĩa là sẽ luôn có ít nhất một tàu ngầm hạt nhân trang bị JL-3 trực chiến ngoài khơi, bảo đảm khả năng tấn công trả đũa ngay cả khi lãnh thổ bị tấn công trước.
Trang The Bulletin nhấn mạnh rằng với tầm bắn 10.000 km, JL-3 cho phép Trung Quốc bắn trúng phần lớn lục địa Mỹ ngay từ các khu vực ven bờ an toàn với tàu ngầm Trung Quốc như biển Bột Hải. Điều này nâng cao khả năng sống sót cho lực lượng tàu ngầm Trung Quốc, tránh phải mạo hiểm tiến sâu vào Thái Bình Dương, nơi Mỹ có ưu thế chống ngầm vượt trội.
Tờ National Interest nhận định đây là sự thay đổi lớn: Trung Quốc trước đây duy trì kho vũ khí hạt nhân nhỏ, chỉ đủ để răn đe ở mức tối thiểu, nhưng nay đang mở rộng để tiến tới một kho vũ khí hạt nhân với quy mô đủ sức răn đe các đối thủ lớn. JL-3 chính là công cụ để hiện thực hóa sự chuyển mình này.
“Ẩn mình” sau lá chắn chống xâm nhập
Ngoài sức mạnh thuần túy, JL-3 còn được hưởng lợi từ hệ thống A2/AD (chống tiếp cận/chống xâm nhập) mà Trung Quốc đã dày công xây dựng. National Interest cho rằng với mạng lưới tên lửa phòng không, radar và tàu ngầm dày đặc ở eo biển Đài Loan và biển Hoa Đông, Trung Quốc đã tạo ra “lá chắn khổng lồ” bảo vệ các tàu ngầm hạt nhân của nước này.
JL-3 được hưởng lợi từ hệ thống chống tiếp cận/chống xâm nhập của Trung Quốc để có thể tung ra đòn tấn công bất ngờ. Ảnh: Bloomberg
Nhờ đó, các tàu mang JL-3 có thể ẩn nấp trong vùng biển an toàn, tránh sự phát hiện của hệ thống săn ngầm đối thủ, rồi tung ra đòn tấn công xuyên lục địa. Đây chính là “điểm cộng” khiến JL-3 trở thành biểu tượng mới của sự răn đe chiến lược: Vừa có sức mạnh tấn công từ xa, vừa được che chở bởi một lớp phòng thủ khu vực.
So sánh với vũ khí cùng loại top đầu thế giới
Tên lửa JL-3 của Trung Quốc ra mắt tại lễ duyệt binh ngày 3/9/2025. Ảnh: Getty
Để đặt JL-3 vào đúng vị thế, cần so sánh với các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ 3 (SLBM) hàng đầu thế giới:
Mỹ – Trident II D5: Theo CSIS Missile Threat, Trident II có tầm bắn 12.000 km, mang tối đa 8 đầu đạn MIRV, sai số (CEP) chỉ khoảng 90 m. Đây là SLBM được xem là chính xác và mạnh nhất thế giới, triển khai trên 14 tàu ngầm lớp Ohio (mỗi chiếc có thể mang 20 tên lửa). So với JL-3, Trident có ưu thế về số đầu đạn và độ chính xác.
Nga – RSM-56 Bulava: Trang bị cho tàu ngầm lớp Borei, tầm bắn khoảng 8.300 km, mang tới 10 đầu đạn nhưng thường chỉ nạp 4 do giới hạn bởi hiệp ước cắt giảm vũ khí. Dù tầm bắn ngắn hơn JL-3, nhưng Borei lại vượt trội về khả năng tàng hình dưới biển.
Triều Tiên – Pukguksong-3: Theo CSIS Missile Threat (Mỹ), tên lửa Pukguksong-3, thử nghiệm lần đầu năm 2019, có tầm bắn 1.900 km. Đây là SLBM thế hệ mới của Bình Nhưỡng nhưng vẫn chỉ ở mức răn đe khu vực vì tầm bắn hạn chế.
JL-3 được cho là nằm trong nhóm SLBM hàng đầu thế giới. Ảnh: Xinhua
Qua so sánh có thể thấy, JL-3 nằm trong nhóm SLBM hàng đầu thế giới, ngang tầm Bulava của Nga và chỉ kém Trident II của Mỹ về độ chính xác và số đầu đạn. So với Triều Tiên, JL-3 vượt trội hoàn toàn về cả tầm bắn lẫn độ chính xác.
Tóm lại, JL-3 không chỉ là một SLBM thế hệ mới, mà còn được đánh giá là biểu tượng cho tham vọng chiến lược toàn cầu của Trung Quốc. Với tầm bắn vượt 10.000 km, khả năng mang đầu đạn MIRV và sự hậu thuẫn từ lá chắn A2/AD, JL-3 giúp Bắc Kinh củng cố bộ ba hạt nhân và nâng cao vị thế trong cuộc cạnh tranh với Mỹ.
Dù Trung Quốc vẫn còn hạn chế về số lượng tàu ngầm và độ êm so với Mỹ và Nga, sự ra đời của JL-3 chứng minh Bắc Kinh đang từng bước thu hẹp khoảng cách với Washington và Moscow.
12/09/2025 11:52 AM (GMT+7)