JL-3: Vũ khí bí ẩn trong bộ ba hạt nhân Trung Quốc khiến Mỹ dè chừng

Theo National Interest, JL-3 (Julang-3) là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm thế hệ thứ 3 (SLBM) của Trung Quốc. Tiền thân của nó là tên lửa JL-2 vốn có tầm bắn hạn chế khoảng 7.200–8.000 km. JL-2 buộc các tàu ngầm Trung Quốc phải mạo hiểm vượt ra xa khỏi vùng biển an toàn để có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ. Điều này tạo ra điểm yếu chí mạng cho tàu ngầm Trung Quốc trước lực lượng săn ngầm hùng hậu của Mỹ.

Dự án JL-3 ra đời từ đầu thập niên 2010 với mục tiêu khắc phục hạn chế đó. Theo National Interest, lần thử đầu tiên diễn ra ngày 24/11/2018 ở biển Bột Hải (thuộc tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc), tập trung vào cơ chế phóng lạnh. Theo cơ chế này, tên lửa được đẩy ra khỏi ống phóng bằng khí nén trước khi động cơ nhiên liệu rắn được đốt cháy, giúp an toàn hơn cho tàu ngầm và giảm nguy cơ gây hư hại.

Sau đó, JL-3 tiếp tục được thử nghiệm trên tàu ngầm lớp 032 và đến tháng 12/2019, một tàu ngầm lớp Jin (Type 094) đã tiến hành lần phóng thứ 4 của loại tên lửa này.

Điểm đáng chú ý là từ năm 2020, thay vì chỉ chờ lớp tàu ngầm thế hệ mới Type 096 (đang phát triển), Trung Quốc quyết định “tách” tiến trình phát triển JL-3 khỏi tiến trình phát triển Type 096. Điều này cho phép tên lửa được tích hợp sớm lên các tàu ngầm lớp Jin đang hoạt động, rút ngắn nhiều năm chờ đợi.

Tới cuối năm 2022, Hải quân Mỹ xác nhận các tàu Type 094A đã được trang bị JL-3, đồng nghĩa tên lửa này đã chính thức vào biên chế.

Military Watch Magazine cho biết, sự xuất hiện của JL-3 tại lễ duyệt binh ngày 3/9/2025 ở Bắc Kinh đánh dấu bước ngoặt: Trung Quốc lần đầu công khai loại vũ khí hạt nhân chiến lược mới, được mệnh danh là “xương sống răn đe hạt nhân trên biển” của quốc gia này.