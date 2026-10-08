Xe tăng T-72 Ukraine lĩnh trọn đòn chớp nhoáng từ UAV Lancet Nga

Đoạn video do ZALA, nhà sản xuất các hệ thống không người lái của Nga, công bố cho thấy Lancet tiếp cận chiếc T-72 trước khi lao thẳng vào mục tiêu. Sau cú đánh, xe tăng bốc cháy và xảy ra một vụ nổ khiến phương tiện bị phá hủy.

Xe tăng T-72M1 của Ukraine. (Ảnh: MW)

ZALA cho biết cuộc tấn công được thực hiện bởi các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Azimut, Lữ đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập số 37 của Nga. Quả Lancet được sử dụng trong đòn đánh được trang bị hệ thống dẫn đường và nhận dạng mục tiêu thông minh IRRA.

Vụ tấn công cho thấy vai trò ngày càng lớn của UAV và đạn tuần kích trong các hoạt động chống thiết giáp tại khu vực. Khi phương tiện chiến đấu ngày càng phải đối phó với các mối đe dọa từ trên không, việc bảo vệ xe bọc thép cũng ngày càng tập trung vào khả năng chống lại UAV và đạn tuần kích thay vì chỉ đối phó với hỏa lực từ xe tăng đối phương.

Lancet hoạt động như thế nào?

Lancet là một trong những vũ khí tầm trung chủ lực của Nga và xuất hiện đáng kể trong cuộc chiến tại Ukraine. Hệ thống này thường hoạt động trong một tổ hợp trinh sát - tấn công, trong đó UAV trinh sát được sử dụng để phát hiện, xác định vị trí và theo dõi mục tiêu trước khi truyền thông tin cho người điều khiển Lancet.

Cách vận hành này cho phép một loại vũ khí tương đối nhỏ tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa hơn đáng kể so với những UAV chiến thuật cỡ nhỏ thông thường.

Lancet do ZALA Aero, công ty thuộc tập đoàn Kalashnikov, sản xuất và có nhiều biến thể khác nhau. Hai phiên bản chính gồm Izdeliye-51 và Izdeliye-52. Trong đó, Izdeliye-52 được trang bị đầu đạn nặng 3 kg, có tầm liên lạc tối đa khoảng 30 km và sử dụng động cơ điện.

Các phiên bản Lancet mới hơn tiếp tục được cải tiến về tầm hoạt động, cảm biến và hệ thống dẫn đường ở giai đoạn cuối của quá trình tiếp cận mục tiêu.

Tại triển lãm quốc phòng DSA 2026 ở Malaysia, Rosoboronexport cho biết phiên bản xuất khẩu nâng cấp Izdeliye-51E-IR có tầm bắn tối đa 45 km và tải trọng 5 kg, trong khi phiên bản cơ bản có tầm bắn 40 km. Izdeliye-52E-IR được báo cáo có tầm bắn 35 km và tải trọng 3 kg, tăng từ mức 25 km của phiên bản trước.

Cả hai phiên bản nâng cấp đều được trang bị khả năng chụp ảnh nhiệt, giúp mở rộng khả năng hoạt động của hệ thống trong những điều kiện khác nhau.

Nga cũng tiếp tục phát triển Lancet dựa trên kinh nghiệm thu được từ chiến trường. Một số đánh giá từ phía Ukraine cho biết UAV chuyển tiếp đã được sử dụng để mở rộng tầm hoạt động của hệ thống lên khoảng 100 km hoặc hơn. Cấu hình cụ thể cũng như điều kiện để đạt được tầm hoạt động này có thể khác nhau.

Vì sao Lancet có thể gây thiệt hại lớn cho xe tăng?

Lancet mang đầu đạn tương đối nhỏ so với kích thước và mức độ bảo vệ của những xe tăng hạng nặng. Hiệu quả của nó phụ thuộc đáng kể vào vị trí va chạm cũng như tình trạng của mục tiêu.

Đối với xe tăng, một cú đánh vào những khu vực dễ tổn thương như khoang động cơ, nóc tháp pháo, khu vực liên quan đến đạn dược hoặc các thiết bị lắp bên ngoài vẫn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng, ngay cả khi đầu đạn không xuyên qua những phần giáp được bảo vệ chắc chắn nhất.

Các video chiến đấu được ghi lại trước đây cũng cho thấy Lancet từng được sử dụng để tấn công cả xe tăng có nguồn gốc từ thiết kế Liên Xô, lẫn các phương tiện bọc thép do phương Tây cung cấp.

Không chỉ nhắm vào xe tăng, Lancet ngày càng được sử dụng để tấn công nhiều loại mục tiêu có giá trị khác như pháo binh, hệ thống phòng không, radar, sở chỉ huy và các thiết bị quân sự trên chiến trường.

Điểm đáng chú ý của mô hình này nằm ở sự kết hợp giữa UAV trinh sát, hệ thống dẫn đường chính xác và một phương tiện tấn công dùng một lần có chi phí tương đối thấp. Cách tiếp cận đó cho phép lực lượng Nga đánh vào các mục tiêu ở khoảng cách đáng kể mà không cần đưa máy bay chiến đấu có người lái hoặc trực thăng trực tiếp vào khu vực có nguy cơ cao.