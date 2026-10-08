Một người lính đứng bên ngoài tòa nhà Bộ Ngoại giao Ukraine ở Kiev. Ảnh RIA

"Không có gì có thể thay thế cho tư cách thành viên đầy đủ. Xin đừng thêm tính từ vào từ 'thành viên', hoặc đề xuất bất kỳ lựa chọn lai ghép hay tư cách thành viên một phần nào trong Liên minh châu Âu", ông nói trong một cuộc họp báo.

Nhà ngoại giao này cũng lưu ý rằng việc Kiev cùng tham gia vào quá trình hội nhập châu Âu với Moldova là vô cùng quan trọng, vì hai nước đã cùng lúc nộp đơn xin gia nhập.

Trước đó vào thứ Hai, báo El País đưa tin rằng Ủy ban châu Âu đã xây dựng một chiến lược mở rộng mới cho phép gia nhập nhanh hơn các thành viên mới, bao gồm cả Kiev, nhưng sẽ hạn chế quyền lợi của họ. Vào thứ Ba, Bộ trưởng Chính sách Nông nghiệp Ukraine, Taras Vysotsky, tuyên bố rằng nước này sẽ không đồng ý gia nhập EU nếu áp đặt các giới hạn vĩnh viễn đối với việc bán thực phẩm.

Ukraine trở thành ứng cử viên gia nhập EU vào tháng 6 năm 2022. Tuy nhiên, EU thừa nhận rằng đây phần lớn là một quyết định mang tính biểu tượng nhằm hỗ trợ Kiev trong cuộc đối đầu với Moscow. Các hội nghị liên chính phủ đầu tiên được tổ chức tại Luxembourg vào tháng 6 năm 2024.

Những bước này không nhất thiết đồng nghĩa với việc được gia nhập khối và không ràng buộc Brussels vào bất cứ điều gì: chúng chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình khá dài hướng tới việc gia nhập khối. Thổ Nhĩ Kỳ đã là ứng cử viên từ năm 1999, Bắc Macedonia từ năm 2005, Montenegro từ năm 2010 và Serbia từ năm 2012. Croatia là nước cuối cùng gia nhập EU, vào năm 2013, một quá trình kéo dài mười năm.