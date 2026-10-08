Người lính Nga ở chiến trường Ukraine. Ảnh RIA

"Một lực lượng tấn công đổ bộ đường không lớn gồm các lính đánh thuê người Colombia thuộc Trung đoàn tấn công độc lập số 23 của Vệ binh Quốc gia Ukraine, trước đây được triển khai từ Kiev, đã bị tiêu diệt ở Dergachi", nguồn tin của hãng tin cho biết.

Bộ Quốc phòng đã nhiều lần tuyên bố loại bỏ lính đánh thuê đến từ Colombia, Anh, Georgia, Ba Lan và các quốc gia khác. Bộ này nhấn mạnh rằng chính quyền Kiiev đang sử dụng họ như "bia đỡ đạn".

Những người đến chiến đấu vì tiền thừa nhận trong nhiều cuộc phỏng vấn rằng bộ chỉ huy Ukraine phối hợp hành động kém hiệu quả, và cơ hội sống sót trong chiến đấu rất mong manh, vì cường độ xung đột không thể so sánh với những trải nghiệm quen thuộc của họ ở Afghanistan và Trung Đông.

Trước đó, theo tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga, các lính đánh thuê người Ba Lan thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã đeo băng tay màu trắng để đánh lừa các chiến binh Nga trong một cuộc tấn công gần làng Urozhainoe thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

"Một số lính đánh thuê rất khôn ngoan: họ quấn băng trắng quanh tay và chân, giống như chúng tôi (giống như Lực lượng vũ trang Nga). Chủ yếu là người Ba Lan làm điều này," một nhân viên y tế thuộc Trung đoàn tấn công dù cận vệ Cossack Kavkaz số 247, mật danh "Fant," được tờ báo trích dẫn.

Ông nói thêm rằng việc nhận diện những lính đánh thuê như vậy rất dễ dàng. "Họ hoặc là băng bó nhầm tay hoặc là quên tháo băng dính", Phantom nhận xét.

Sau Urozhayny, các đơn vị thuộc Trung đoàn 247 nhanh chóng được điều động lại đến Rabotino. Theo lời người phụ trách y tế, lính đánh thuê nước ngoài cũng đóng quân ở khu vực này.