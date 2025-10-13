Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xả súng kinh hoàng tại Mỹ, nhiều người thương vong

Vụ xả súng hàng loạt tại một quán bar trên hòn đảo ở Nam Carolina – Mỹ đã khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương.

Các quan chức cho biết vụ xả súng xảy ra vào trưa 12-10 (giờ địa phương) tại quán Willie’s Bar and Grill trên đảo St. Helena. Rất đông người có mặt tại hiện trường khi lực lượng chức năng đến và phát hiện một số người bị thương do trúng đạn.

Quán Willie’s Bar and Grill trên đảo St. Helena, Nam Carolina – Mỹ. Ảnh: Facebook/Willies Breakfast Bar and Grill

Theo hãng tin AP, văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Beaufort thông báo trên mạng xã hội X rằng nhiều nạn nhân và nhân chứng đã chạy đến các cửa hàng và khu vực gần đó để tìm nơi trú ẩn.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Beaufort cho rằng đây là một bi kịch và lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ việc, đồng thời gửi lời chia buồn tới tất cả các nạn nhân và người thân của họ.

Trong số những người bị thương, 4 người đang trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện trong khu vực. Danh tính của các nạn nhân chưa được công bố. 

Hiện chưa có vụ bắt giữ nào diễn ra trong khi văn phòng cảnh sát trưởng cho biết họ đang điều tra một "đối tượng tình nghi".

Theo Xuân Mai

Nguồn: [Link nguồn]

13/10/2025 00:02 AM (GMT+7)
