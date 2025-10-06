Úc: Xả súng bừa bãi từ cửa sổ nhà mình, hàng chục người lãnh đạn

Đài RT dẫn lời quan chức địa phương Stephen Parry cho biết nghi phạm đã bắn từ 50-100 viên đạn từ khẩu súng trường cỡ lớn, trúng cả người và xe cộ.

Vụ việc xảy ra ở khu vực nội thành phía Tây Sydney hôm 5-10. Tay súng đã nhắm mục tiêu bừa bãi trên Georges River - một con phố mua sắm đông đúc ở Sydney từ cửa sổ căn hộ của hắn, khiến 17 người bị thương.

Nhiều phương tiện giao thông và nhà cửa bị trúng đạn, dẫn đến hư hại.

Hiện trường vụ xả súng. Ảnh: 9News

Tiếng súng vang lên trong khoảng hai giờ, từ 19 giờ 45 phút đến 21 giờ 30 phút tối 5-10 (giờ địa phương).

Một người đàn ông ngoài 50 tuổi phải nhập viện do các vết thương ở cổ và ngực, trong khi 16 người khác bị thương do mảnh kính vỡ và được điều trị tại hiện trường.

Cảnh sát sau đó xông vào tòa nhà, bắt giữ nghi phạm 60 tuổi và tịch thu vũ khí của hắn. Động cơ của nghi phạm đang được làm rõ.

“Sydney chưa từng chứng kiến ​​một vụ việc như thế này. Chúng tôi rất may mắn vì không có thêm thiệt hại, thương tích hay thậm chí là người tử vong” - quyền trợ lý uỷ viên New South Wales Trent King nói với đài ABC ngày 6-10.

Hiện nghi phạm bị giam giữ và dự kiến bị thẩm vấn cũng như truy tố vào ngày 6-10.