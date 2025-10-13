Thái Nguyên thiệt hại nặng nề nhất do lũ lụt sau bão số 11

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, tỉnh Thái Nguyên thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 4.000 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng và Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng.

Thái Nguyên là địa phương thiệt hại nặng nề nhất do mưa sau bão số 11.

Tính đến chiều ngày 12/10, Ban Vận động cứu trợ Trung ương đã huy động được trên 1.011 tỷ đồng ủng hộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 (Bualoi), số 11 (Matmo) gây ra.

Trước đó, ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định tiếp tục hỗ trợ 400 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 11, trong đó Thái Nguyên 250 tỷ đồng, Cao Bằng 50 tỷ đồng, Lạng Sơn 50 tỷ đồng và Bắc Ninh 50 tỷ đồng.

Hiện còn khoảng 10.961 ngôi nhà bị ngập nước ở tỉnh Bắc Ninh (8.800 nhà) và Hà Nội (2.161 nhà). Mưa lũ gây ra 59 sự cố đê điều tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội (Thái Nguyên 8 sự cố, Bắc Ninh 42 và Hà Nội có 9 sự cố đê). Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố và theo dõi chặt chẽ.

Về điện lực và viễn thông, có 550.805 khách hàng bị mất điện tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn; đến nay đã khôi phục cho 502.636 khách hàng, còn 48.169 khách hàng chưa được cấp điện (Thái Nguyên 8.640; Bắc Ninh 29.442; Lạng Sơn 8.890; Cao Bằng 1.197).

Tại Thái Nguyên, mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (từ tỉnh đến xã) còn 32/92 điểm mất kết nối do mất điện; mạng công cộng đã khôi phục hoàn toàn. Tại Hà Nội, thông tin liên lạc ở xã Trung Giã và Đa Phúc đã được khôi phục, hoạt động bình thường.

Tổng thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 ước tính trên 8.720 tỷ đồng, gồm: Lạng Sơn 1.050 tỷ đồng, Cao Bằng 2.000 tỷ đồng, Thái Nguyên 4.000 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.670 tỷ đồng (tăng thêm 1.670 tỷ đồng so với buổi sáng, do tỉnh Bắc Ninh cập nhật). Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê và khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết lũ trên các sông đang xuống. Sông Cầu tại Phúc Lộc Phương đo được 7,37m, trên báo động 2 là 0,37m; tại Đáp Cầu 5,60m, trên báo động 2 là 0,30m và tại Lương Phúc 7,60m, dưới báo động 3 là 0,40m.

Sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đo được 7,86m, dưới báo động 3 là 0,14m. Sông Thương tại Phủ Lạng Thương 6,41m, trên báo động 3 là 0,11m.

Trong ngày 12/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện yêu cầu đóng một cửa xả đáy hồ Tuyên Quang và đề nghị các địa phương đảm bảo an toàn hạ du. Các tuyến quốc lộ đã thông tuyến; tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên thông tuyến đêm qua.