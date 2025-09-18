Rúng động xả súng vào cảnh sát ở Mỹ, 3 sĩ quan thiệt mạng

Đại diện cơ quan cảnh sát bang Pennsylvania (Mỹ) - Đại tá Christopher L. Paris cho biết 3 cảnh sát thiệt mạng và hai cảnh sát đã bị thương trong một vụ xả súng ở quận York vào chiều 17-9, theo đài CBS News.

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 2 giờ chiều (giờ địa phương) gần khu vực đường Haar ở thị trấn North Codorus, phía nam quận York.

Ông Paris cho biết hai cảnh sát bị thương hiện đang trong tình trạng nguy kịch nhưng đã được điều trị tích cực tại bệnh viện và nghi phạm xả súng đã chết sau khi bị cảnh sát bắn.

Lực lượng chức năng và cứu hộ có mặt tại hiện trường vụ xả súng. Ảnh: USA TODAY NETWORK

Đài CNN dẫn lời một nguồn tin cho cho biết vụ xả súng dường như xảy ra khi các sĩ quan đang thi hành lệnh của tòa án. Hiện giới chức địa phương chưa công bố thêm thông tin nào về diễn biến và nguyên nhân vụ việc.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi viết trên mạng xã hội rằng Cục điều tra liên bang (FBI) và Cục Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ (ATF) đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật địa phương.

"Bạo lực chống lại lực lượng thực thi pháp luật là một tai họa cho xã hội chúng ta và không bao giờ được chấp nhận. Hãy cầu nguyện cho các sĩ quan trong vụ việc này” - bà Bondi viết.

Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Kristi Noem xác nhận bộ của bà cũng đang theo dõi tình hình và "làm việc với các đối tác liên quan".