Xả súng ở fan-zone World Cup 2026, 2 người thương vong

Theo lực lượng cảnh sát địa phương, tiếng súng vang lên tại quảng trường San Pedro. Đây là một trong nhiều địa điểm nổi tiếng ở khu vực Vịnh San Francisco, nơi thường xuyên tổ chức các buổi xem bóng đá trên màn hình lớn và thu hút đám đông người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt.

Cảnh sát San Jose thông báo: “Một nạn nhân được xác định đã tử vong tại chỗ. Nạn nhân thứ hai đã được đưa đến bệnh viện vùng với những vết thương đe dọa trực tiếp đến tính mạng”. Cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc này theo hướng nghi án giết người, đồng thời phong tỏa nhiều tuyến đường xung quanh phục vụ công tác điều tra.

Các nhân chứng tại hiện trường mô tả một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Reuters ghi nhận sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát dày đặc, nhiều xe tuần tra và một người nằm trên băng ca được nhân viên y tế khẩn trương di dời. Nhân viên an ninh tại đây chia sẻ cô đã nhìn thấy một nạn nhân bị thương rất nặng: "Người đó liên tục rên rỉ và la hét, máu chảy nhiều ở vùng cổ và lưng trên".

Thời điểm diễn ra vụ việc, fanzone không có nhiều CĐV

Ngay sau khi sự việc xảy ra, toàn bộ khu vực quảng trường đã bị phong tỏa nghiêm ngặt và hầu hết các quán bar xung quanh đều phải đóng cửa. Được biết, khu vực Vịnh San Francisco là nơi có hàng chục fan-zone và đã đăng cai tổ chức 5 trận đấu của World Cup 2026, trong đó trận gần nhất là cuộc đối đầu giữa tuyển Mỹ và Bosnia.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, không có trận đấu nào của World Cup được phát sóng. Trận đấu duy nhất trong ngày đã kết thúc trước đó. Có lẽ cũng vì thế mà số lượng người bị liên lụy được giảm thiểu tối đa. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục lấy lời khai nhân chứng để làm rõ động cơ của hung thủ.