Phú Lê, Lã Thúy Kiều khai việc dùng chiêu trò để bán hàng

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú Lê; SN 1980), Lã Thuý Kiều (vợ Phú, SN 1985, cùng thường trú tại phường Hoàng Mai), Phùng Thị Khanh (SN 1981, thường trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám), Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, thường trú tại phường Bạch Mai) về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Lê Văn Phú tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Phú Lê khai nhận bản thân chưa sử dụng và không nắm rõ về sản phẩm, giấy tờ công bố. Phú thừa nhận đã có những quảng cáo sai sự thật nhằm bán được nhiều hàng, dẫn đến việc một số khách hàng sử dụng sản phẩm không hài lòng.

Để thu hút người xem và phục vụ việc bán hàng, Phú Lê sử dụng nhiều hình thức khác nhau trên mạng xã hội như hát, nhảy múa, làm hài, thậm chí dàn dựng cảnh cãi nhau nhằm tạo sự chú ý.

Lã Thúy Kiều tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trong khi đó, Lã Thúy Kiều khai nhận việc xuất hiện trên mạng xã hội đều có mục đích cụ thể, trong đó một phần nhằm xây dựng hình ảnh, thu hút sự chú ý của các nhãn hàng, phần khác để phục vụ việc bán hàng.

Theo lời khai của Kiều, việc đăng tải hình ảnh, video lên mạng không đơn thuần để giải trí mà hướng tới những mục đích nhất định. Người này cũng thừa nhận đến nay đã nhận thức được việc quay, đăng video lên mạng có thể gây ảnh hưởng đến người khác.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò, hành vi của các bị can và những sai phạm liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.