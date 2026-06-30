“Đức thua Paraguay là cú sốc lớn nhất của World Cup 2026 đến lúc này”

Đức gục ngã trước Paraguay không phải là tai nạn đơn lẻ

Đức đã gây thất vọng tràn trề khi thua Paraguay 3-4 ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu tại vòng 32 đội World Cup 2026. Đức được đánh giá cao hơn, chơi áp đảo trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng lại tỏ ra thiếu cả hiệu quả và bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng.

Việc Đức bị loại nhanh chóng thu hút sự quan tâm sâu sắc của truyền thông quốc tế. AP gọi trận thua của Đức là “cú sốc lớn nhất World Cup 2026 tính đến lúc này”, khi Đức xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng FIFA đã bị đối thủ kém hơn tới 31 bậc đánh bại. Đặc biệt, trận thua của Đức còn đến từ loạt sút luân lưu, vốn thường được coi là vũ khí sở trường để “Cỗ xe tăng” vượt qua khó khăn trong những trận đấu cân não.

Jonathan Tah là 1 trong 3 cầu thủ đá hỏng luân lưu khiến Đức bị loại. Ảnh: AP

Báo chí Anh đương nhiên cũng khai thác mạnh về việc Đức lần đầu tiên gục ngã trong loạt “đấu súng” ở World Cup. Tờ The Guardidan nhấn mạnh, đây không chỉ là thất bại về tỷ số mà còn là cú đánh vào biểu tượng tâm lý của bóng đá Đức. The Guardian nhấn mạnh: “ĐT Đức đã thiếu đi sự chính xác và bản lĩnh ở những thời khắc sinh tử trong khi Paraguay thi đấu vô cùng kỷ luật, chấp nhận chịu sức ép để kéo Đức vào thế trận bế tắc rồi tận dụng tối đa khoảnh khắc quyết định để giành chiến thắng”.

Trong khi đó, DW nhìn nhận thất bại này là: “Một lần nữa mang đến sự thất vọng với Đức tại World Cup. Sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2018 và 2022, người hâm mộ Đức kỳ vọng World Cup 2026 sẽ mở ra chu kỳ hồi sinh. Nhưng việc dừng bước ngay ở vòng loại trực tiếp đầu tiên khiến những nghi ngờ cũ quay trở lại: Đức vẫn thiếu sự ổn định, thiếu sự sắc bén ở khu vực cuối sân và không còn tạo được cảm giác áp đảo như giai đoạn hoàng kim”.

Tờ Bild của Đức thì cụ thể hơn khi chỉ trích gay gắt HLV Julian Nagelsmann về quyết định tung tiền đạo Nick Woltermade vào sân quá muộn, sau đó lại phân công cầu thủ này thực hiện một quả luân lưu (và đá hỏng) trong tình cảnh áp lực tâm lý quá lớn. Theo Bild và một số tờ báo khác của Đức, thất bại này không chỉ là may rủi mà cho thấy cách dùng người thiếu thuyết phục của ban huấn luyện ĐT Đức.

HLV Nagelsmann bị chỉ trích về cách sử dụng Nick Woltermade. Ảnh: AP

Trang TalkSport nhấn mạnh, sau cú sốc này, tương lai của HLV Nagelsmann chắc chắn chịu áp lực lớn, nhất là khi ĐT Đức thất bại quá sớm, tiếp nối sự thất vọng từ EURO 2024 diễn ra trên sân nhà. Một số tờ báo của Anh cũng đề cập đến việc ĐT Đức rất nhiều khả năng phải thay “thuyền trưởng” nếu muốn tái thiết mạnh mẽ hơn.

Nhìn tổng thể, báo chí thế giới thống nhất ở một điểm: Thất bại trước Paraguay không phải tai nạn đơn lẻ. Đó là kết quả của nhiều vấn đề tích tụ, từ hiệu quả tấn công, bản lĩnh ở trận knock-out đến lựa chọn nhân sự và khả năng kiểm soát áp lực. Với Paraguay, đây là đêm lịch sử. Về phía Đức, đó là một lời cảnh báo nữa cho thấy hào quang quá khứ không còn đủ để bảo đảm thành công ở World Cup.