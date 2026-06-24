Tổng thống Trump sẽ trao cúp cho đội vô địch World Cup 2026

Thông tin được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình Fox & Friends. “Chúng tôi sẽ cùng Tổng thống Trump theo dõi trận chung kết và tất nhiên sẽ cùng nhau trao chiếc cúp cho đội vô địch", Chủ tịch Infantino nói.

Sự xuất hiện của ông Trump tại trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tiếp tục cho thấy mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa người đứng đầu FIFA và Tổng thống Mỹ. Trong những năm gần đây, ông Infantino nhiều lần xuất hiện cùng ông Trump tại các sự kiện quan trọng của FIFA.

Tháng 12 năm ngoái, trong lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 tại Washington, ông Infantino đã trao cho ông Trump giải thưởng FIFA Peace Prize (Giải thưởng Hòa bình FIFA) đầu tiên. Đây được xem là một dấu hiệu cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa FIFA và chính quyền Mỹ trong quá trình tổ chức kỳ World Cup đầu tiên có sự tham dự của 48 đội tuyển.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Trump xuất hiện trong một buổi lễ trao cúp của FIFA. Tại chung kết FIFA Club World Cup năm ngoái cũng ở sân MetLife, ông Trump đã trao danh hiệu cho Chelsea sau chiến thắng ở trận chung kết.

Khi đó, Tổng thống Mỹ nhận được những phản ứng trái chiều từ khán giả. Khoảnh khắc gây chú ý nhất diễn ra khi ông Trump không rời đi sau khi trao cúp, mà đứng giữa đám đông cầu thủ Chelsea nâng cúp ăn mừng vô địch. Điều này khiến một số cầu thủ tỏ ra bất ngờ, lúng túng và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội sau trận đấu.

Ngoài bóng đá, ông Trump cũng thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thể thao lớn tại Mỹ. Ông từng xuất hiện ở trận chung kết đơn nam US Open, Ryder Cup và loạt trận chung kết NBA tại khu vực New York, nơi ông từng sinh sống nhiều năm trước khi bước vào chính trường.

World Cup 2026 đang diễn ra tại ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Canada và Mexico. Trận chung kết ngày 19/7 sẽ được tổ chức tại sân MetLife, New Jersey. Đây là một trong những địa điểm quan trọng nhất của giải đấu và đăng cai tổng cộng tám trận đấu, bao gồm cả trận tranh ngôi vô địch.

Nếu kế hoạch không thay đổi, ông Trump sẽ trở thành một trong số ít nguyên thủ quốc gia trực tiếp tham gia nghi thức trao cúp tại trận chung kết World Cup. Trong lịch sử, một số nguyên thủ quốc gia đã làm việc này, như Vua Juan Carlos của Tây Ban Nha năm 1982 hay Nữ hoàng Elizabeth II năm 1966.