Vụ UAV xâm nhập Ba Lan: NATO mở chiến dịch "Eastern Sentry"

NATO tăng cường phòng không, cáo buộc Nga tăng sức ép (ảnh: Bundeswehr)

Chiến dịch Eastern Sentry

Trong tuyên bố hôm 12/9, ông Rutte cho biết, chiến dịch Eastern Sentry (tạm dịch: Trạm gác phía đông) sẽ được khởi động trong vài ngày tới và có sự tham gia của quân đội Đan Mạch, Pháp, Anh, Đức cùng nhiều nước khác.

“Eastern Sentry sẽ tăng cường tính linh hoạt và sức mạnh cho tư thế của liên minh và khẳng định rằng, với tư cách là một liên minh phòng thủ, chúng tôi sẵn sàng tự vệ”, ông Rutte nói.

Theo ông Rutte, đây là phản ứng của NATO sau vụ nhiều UAV xâm nhập không phận Ba Lan (10/9). Tổng thư ký NATO cho rằng đây là vụ việc “nguy hiểm” và “không phải sự cố đơn lẻ”.

“Áp lực trên không từ Nga đối với sườn phía đông NATO đang ngày càng gia tăng”, ông Rutte nói.

Cùng ngày 12/9, Tổng tư lệnh quân đồng minh NATO tại châu Âu – tướng Alexus Grynkewich – cho biết, chiến dịch Eastern Sentry sẽ tăng cường năng lực phòng không, tác chiến trên bộ và chia sẻ thông tin liên lạc giữa các đồng minh NATO.

Theo ông Grynkewich, sẽ mất một khoảng thời gian để khởi động chiến dịch, nhưng các bước đầu tiên có thể bắt đầu “ngay lập tức”.

Trong thông cáo báo chí, NATO cho biết, 2 tiêm kích F-16, một khinh hạm phòng không của Đan Mạch, 3 chiến đấu cơ Rafale của Pháp và 4 máy bay quân sự Eurofighter của Đức sẽ tham gia chiến dịch Eastern Sentry.

“Chiến dịch này bao phủ toàn bộ sườn phía đông NATO, từ cực bắc đến Biển Đen và Địa Trung Hải”, ông Grynkewich nói.

Hôm 10/9, Ba Lan tuyên bố có 19 vụ xâm nhập không phận nước này. Quân đội Ba Lan phối hợp với lực lượng NATO đã bắn hạ một số UAV “gây đe dọa”.

Nga cho biết quân đội nước này tiến hành tập kích Ukraine hôm 10/9 và không có vị trí nào trong lãnh thổ Ba Lan bị nhắm mục tiêu.

Phản ứng từ Liên hợp quốc

Chỉ có 46 trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc ký vào tuyên bố chung, cáo buộc Nga liên quan tới vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan, TASS hôm 12/9 đưa tin.

Trong số các nước ký tuyên bố có Ba Lan, Áo, Bỉ, Hungary, Anh, Đức, Hy Lạp, Gruzia, Italia, Tây Ban Nha, Na Uy, Hàn Quốc, Mỹ, Ukraine, Pháp và Nhật Bản.

Ông Vasily Nebenzya – đặc phái viên Nga tại Liên hợp quốc – cho rằng, Ba Lan đã “vội vàng đổ lỗi” cho Nga mà không đưa ra bằng chứng.

“Tầm hoạt động tối đa của các UAV không vượt quá 700km. Điều này cho thấy chúng không được thiết kế để tiếp cận lãnh thổ Ba Lan”, ông Nebenzya nói.