Đội nhà thua U22 Việt Nam, dân mạng Thái Lan nói gì?

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng khi lội ngược dòng thành công trước U22 Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Reuters

Tối 18/12, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan đã tạo nên một trận cầu vô cùng kịch tính và xứng đáng là trận chung kết của môn bóng đá nam SEA Games 33.

Dù bị U22 Thái Lan dẫn trước tới 2-0 trong hiệp 1, nhưng các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn thể hiện bản lĩnh khi gỡ hòa 2-2 trong hiệp 2, và ghi bàn thắng quý như vàng trong hai hiệp phụ để đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2.

Truyền thông Thái Lan đưa tin về chiến thắng của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan tối 18/12. Ảnh: Siam Sport

Sau trận thua của đội nhà, nhiều cư dân mạng Thái Lan tỏ ra vô cùng bức xúc dưới các bài đăng trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FA Thailand).

Tài khoản Facebook Phon Sriworasan để lại những lời “chua chát” hướng tới các cầu thủ U22 Thái Lan: “Mới dẫn trước 2 bàn mà cả đội đã đá như kéo nhau đi diễu hành, tưởng đang tập dượt cho lễ bế mạc hay sao?”.

“Thắng thua là chuyện bình thường của thể thao, nhưng thua Việt Nam thảm hại tới mức đó ngay trên sân nhà Rajamangala thì không ổn chút nào. Liên đoàn bóng đá Thái Lan hãy tự nhìn lại mình”, người dùng Facebook Dream Winwat bình luận ngay dưới bài đăng trên Facebook về kết quả trận chung kết SEA Games 33 của FA Thái Lan khuya 18/12.

“Đá như vậy thì ai huấn luyện chẳng được, không có mô hình hay ý tưởng chơi bóng nào hết”, một cư dân mạng khác bình luận.

Jirapat Ratchasri, sống tại Bangkok, thậm chí còn đòi thay huấn luyện viên của U22 Thái Lan: “Hãy thay huấn luyện viên khác đi. Người hâm mộ sắp mất hết niềm tin vào bóng đá Thái Lan rồi”.

“Bóng đá SEA Games thì tôi cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều, nhưng vẫn theo dõi và cổ vũ suốt. Nói thẳng ra là… chẳng có một chút xíu gì đáng để cổ vũ cả. Đá loạn xạ đến khó tin: Bóng tạt vào trước khung thành thì không có, những đường chuyền xuyên tuyến cũng chẳng thấy, không ai dắt bóng đột phá, phối hợp ban bật thì khỏi phải nói, rốt cuộc chỉ còn biết phất bóng dài cầu may. Lối chơi tệ đến mức đáng kinh ngạc, và thua Việt Nam là hoàn toàn xứng đáng”, một người dùng Facebook Thái Lan thất vọng viết.

Một cư dân mạng còn cho rằng bà Madam Pang - Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan - nên từ chức.

Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang Sik nhận được nhiều lời khen từ chính các cư dân mạng Thái Lan. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, nhiều cư dân mạng nước chủ nhà SEA Games 33 dành những lời khen cho U22 Việt Nam.

Người dùng Piyawut Pipe đưa ra bình luận rất chi tiết, trong đó có dành những lời có cánh cho thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik và chỉ ra những lỗ hổng của U22 Thái Lan.

“Thắng thua là chuyện thường của thể thao, các em ấy cũng đã nỗ lực hết mình. Nhưng hiệp một chúng ta chủ yếu dựa vào khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân để vươn lên dẫn trước. Sang hiệp hai, đối thủ điều chỉnh chiến thuật rất tốt. Đáng lẽ chúng ta phải thay đổi cách chơi thì lại chọn giữ nguyên lối đá cũ, hệ thống đội hình gần như không có”, Piyawut viết.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng. Ảnh: Siam Sports

U22 Việt Nam nhận huy chương vàng. Ảnh: Siam Sports

“Chủ trương chỉ phòng ngự rồi chờ phản công, để rồi họ bắt bài hoàn toàn. Ta cũng không điều chỉnh để đối phó, cuối trận còn đẩy hàng hậu vệ dâng cao. Xin hỏi: Để làm gì? Đánh đầu phòng ngự còn chưa tốt thì lấy gì ghi bàn? Suýt nữa còn thủng lưới thêm mấy lần, đáng lẽ ra đã thua đậm hơn. Lẽ ra nên triển khai bóng từ tuyến dưới cho các cầu thủ tấn công; những cầu thủ dự bị mới vào sân còn sung sức, tổ chức tấn công hoặc sút xa khi đối phương lùi sâu thì cơ hội sẽ sáng sủa hơn… Thế giới đã phát triển tới đâu rồi, trong khi chúng ta vẫn chơi theo lối cũ (từng thành công trước đây nhưng giờ thì chưa chắc)”, tài khoản Piyawut bình luận thêm.

Một người dùng Facebook khác bình luận dưới bài đăng của FA Thái Lan đêm 18/12: “Chúng ta thua Việt Nam trên mọi phương diện. Lối chơi của Việt Nam chẳng khác nào ‘Hàn Quốc phiên bản 2’: Giàu thể lực, áp sát quyết liệt; tấn công thì nghĩ nhanh, chuyền nhanh; phòng ngự thì cả đội cùng chạy, cùng áp sát ở mọi vị trí, không cho đối thủ chơi bóng dễ dàng, làm mọi thứ để giành lợi thế”.