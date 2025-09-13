Vụ UAV xâm nhập: Ba Lan phản ứng với phát biểu của ông Trump

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu tại Căn cứ Không quân Chiến thuật số 32 ở Lask (Ba Lan) hôm 11/9 (ảnh: Reuters)

Hôm 10/9, Ba Lan tuyên bố bắn hạ một số UAV xâm nhập không phận nước này. Đây là lần đầu tiên quân đội một nước thành viên NATO bắn hạ UAV xâm nhập lãnh thổ trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine diễn ra.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này tiến hành tập kích Ukraine hôm 10/9 và không có bất kỳ vị trí nào trong lãnh thổ Ba Lan bị nhắm mục tiêu. Giới chức Nga cũng bày tỏ sẵn sàng tham vấn với Ba Lan về vụ việc.

Bình luận về vụ Ba Lan bắn hạ một số UAV xâm nhập, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không hài lòng nhưng “đó có thể chỉ là nhầm lẫn”.

Giới chức Ba Lan dường như không hài lòng về phát biểu của ông Trump.

“Chúng tôi cũng mong rằng vụ tấn công bằng UAV vào Ba Lan chỉ là nhầm lẫn. Nhưng không phải vậy. Và chúng tôi biết điều đó”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk bình luận trên mạng xã hội X hôm 12/9.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Số hóa Ba Lan – ông Krzysztof Gawkowski – tuyên bố, Ba Lan có bằng chứng cho thấy vụ UAV xâm nhập là “hành động khiêu khích có chủ đích”.

“Nga cố tình phóng UAV. Chúng tôi có bằng chứng để chứng minh điều đó”, ông Gawkowski bình luận trên X.

“Mọi lời lẽ phủ nhận việc chúng tôi đang đối mặt với hành động khiêu khích có chủ đích đều là thông tin sai lệch”, ông Gawkowski viết.

Ngoại trưởng Ba Lan và Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cũng ủng hộ các ý kiến trên.

“Tôi nghĩ thông điệp mà Tổng thống Trump nên truyền đạt là: Không có sự nhầm lẫn nào cả. Đó là hành động có chủ đích của Nga”, ông Tomczyk nói.

Theo Reuters, tuyên bố mới từ giới chức Ba Lan cho thấy mâu thuẫn hiếm hoi và là điều gần như chưa từng có trong quan hệ giữa Warsaw – Washington, khi phát biểu của Tổng thống Mỹ về vấn đề an ninh bị phản ứng gay gắt.

Hôm 12/9, Ba Lan thông báo triển khai khoảng 40.000 binh sĩ tới biên giới Nga – Belarus trong bối cảnh 2 nước này khởi động cuộc tập trận quân sự Zapad 2025. Đức (đồng minh của Ba Lan) cho biết, quân đội nước này đã mở rộng hoạt động tuần tra trên không ở Ba Lan.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 12/9 của Fox News, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, sự kiên nhẫn của ông đang “cạn kiệt và nhanh chóng cạn kiệt” khi đàm phán hòa bình Nga – Ukraine không có nhiều tiến triển.

“Chúng ta cần 2 người hợp tác. Thật kỳ lạ, khi ông Putin muốn làm điều đó, thì ông Zelensky lại không. Và khi ông Zelensky muốn làm điều đó, thì ông Putin lại không. Giờ thì ông Zelensky muốn làm, còn phản ứng của ông Putin là một dấu hỏi. Nhưng rồi chúng ta sẽ phải giải quyết một cách rất, rất mạnh mẽ”, ông Trump nói.