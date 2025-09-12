Đạn thông minh mới biến xe tăng NATO thành 'tay súng bắn tỉa'

Điểm đặc biệt của loại đạn này là khả năng tấn công các mục tiêu mà kíp xe tăng không cần trực tiếp nhìn thấy, một tính năng được phát triển dựa trên những kinh nghiệm rút ra từ xung đột Nga - Ukraine, nơi các kíp lái thường phải ứng biến bằng cách bắn gián tiếp với đạn nổ thông thường.

Xe tăng Abrams của Ukraine và đạn Akeron MBT 120. (Nguôn: MW)

Akeron MBT 120 có thể sử dụng trên mọi dòng xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại của NATO trang bị pháo 120mm tiêu chuẩn, chẳng hạn như Leopard 2 (Đức), M1 Abrams (Mỹ) hay K2 Black Panther (Hàn Quốc), đang được triển khai tại Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Với trọng lượng chỉ khoảng 20 kg, loại đạn này rất gọn nhẹ và tương thích hoàn toàn với giá đỡ cũng như hệ thống nạp đạn sẵn có, cho phép kíp lái sử dụng và bảo quản như bất kỳ loại đạn 120mm nào khác.

Trong khi Liên Xô từng đi đầu trong việc phát triển tên lửa phóng từ nòng pháo xe tăng trong thời Chiến tranh Lạnh, công nghệ vẫn được Nga khai thác đến nay, thì Akeron MBT 120 lại đi theo hướng khác.

Đạn có thể nhận tọa độ mục tiêu từ UAV hoặc các phương tiện trinh sát tiền phương, thay vì phải phụ thuộc vào dẫn đường laser từ xe phóng. Khi khai hỏa, đạn sẽ bay lên cao rồi lao xuống tấn công từ trên đỉnh, tạo ưu thế về góc bắn.

Đặc biệt, Akeron MBT 120 được trang bị động cơ tên lửa gia tốc thấp, giúp giảm áp lực cơ học lên nòng pháo, hạn chế hao mòn và tránh gây hư hại cho các bộ phận bên trong xe tăng.

Giới phân tích cho rằng sự ra đời của loại đạn mới này là phản ứng trực tiếp trước hiệu quả chiến đấu kém của các xe tăng phương Tây tại Ukraine. Thực tế, đến tháng 1/2024, phần lớn Leopard 2 mà Ukraine được viện trợ đã không còn khả năng tham chiến: hơn 1/4 bị phá hủy hoàn toàn, số còn lại hư hỏng nặng vượt quá khả năng sửa chữa. Tình hình với M1 Abrams cũng không khả quan hơn, khi đến tháng 6/2025, quân đội Ukraine được cho là đã mất tới 87% số xe tăng loại này.