Vụ Ba Lan bắn hạ UAV xâm nhập không phận, quân đội Nga lên tiếng

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk chủ trì cuộc họp khẩn tại Warsaw sau vụ nhiều UAV xâm nhập bị bắn hạ (ảnh: HANDOUT)

Ba Lan cảnh báo nguy cơ xung đột, kích hoạt Điều 4 NATO

Phát biểu trong cuộc họp tại quốc hội hôm 10/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng, vụ nhiều UAV bị bắn hạ đẩy Ba Lan “tới gần nhất với nguy cơ xung đột kể từ Thế chiến II”, tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng “không có lý do để tin rằng chúng ta đang bên bờ vực chiến tranh”.

Trước đó, quân đội Ba Lan tuyên bố phát hiện 19 UAV xâm phạm không phận nước này, trùng thời điểm Nga tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn vào Ukraine. Quân đội Ba Lan đã bắn hạ một số UAV “gây đe dọa”.

Theo ông Tusk, đây là “hành động khiêu khích quy mô lớn” và Ba Lan đã kích hoạt Điều 4 NATO để tham vấn với đồng minh.

“Việc những chiếc UAV này, có thể gây ra mối đe dọa an ninh, bị bắn hạ đã làm thay đổi tình hình chính trị. Do đó, chúng tôi đã kích hoạt Điều 4 Hiệp ước NATO để tổ chức các cuộc tham vấn với đồng minh”, ông Tusk nói.

Tổng thư ký NATO – ông Mark Rutte – hôm 10/9 gọi vụ UAV xâm nhập không phận Ba Lan là “nguy hiểm”, tuy nhiên, khối quân sự do Mỹ dẫn đầu cần có thời gian để đánh giá đầy đủ vụ việc.

Người phát ngôn của NATO cho biết, ông Rutte đã liên lạc với giới chức Ba Lan và tham vấn với các đồng minh.

Cảnh sát Ba Lan đứng cạnh mảnh vỡ một chiếc UAV bị bắn hạ (ảnh: Reuters)

Phản ứng của Nga

Bộ Quốc phòng Nga hôm 10/9 cho biết, quân đội nước này không chủ đích nhắm mục tiêu trong lãnh thổ Ba Lan và lưu ý rằng, các UAV được sử dụng trong vụ tập kích ở khu vực phía tây Ukraine có tầm xa không vượt quá 700km.

“Không có mục tiêu nào được chỉ định tấn công trong lãnh thổ Ba Lan”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Nga sẵn sàng “tham vấn” với giới chức quốc phòng Ba Lan để giải quyết vụ việc.

Cùng ngày 10/9, khi được hỏi về các cáo buộc từ phía Ba Lan liên quan tới vụ UAV xâm nhập không phận, người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov – nói: “Trong trường hợp này, chúng tôi không muốn đưa ra bình luận dưới bất kỳ hình thức nào. Đây không phải là trách nhiệm của chúng tôi mà là vấn đề của Bộ Quốc phòng”.

Ông Peskov lưu ý, Điện Kremlin không nhận được bất kỳ yêu cầu liên lạc nào từ phía Ba Lan.

“Giới lãnh đạo EU và NATO cáo buộc Nga khiêu khích hàng ngày. Phần lớn trong số đó còn không cố gắng đưa ra bất kỳ lập luận nào”, ông Peskov nói.

Đại biện lâm thời Nga tại Warsaw (thủ đô Ba Lan) Andrey Ordash cho biết, ông được triệu tới Bộ Ngoại giao Ba Lan hôm 10/9, nhưng giới chức Ba Lan không đưa ra bằng chứng nào cho thấy các UAV bị bắn hạ là của Nga.

Ông Ordash lưu ý các UAV đã bay từ Ukraine vào Ba Lan.

“Chúng tôi biết một điều, những chiếc UAV này bay từ phía Ukraine”, ông Ordash nói.