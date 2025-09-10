Nga phóng ồ ạt vũ khí trên không vào Ukraine

Không quân Ukraine cho biết, từ đêm ngày 9 đến rạng sáng 10/9, Nga đã phóng tổng cộng 415 máy bay không người lái (UAV) tấn công và mồi bẫy, 42 tên lửa hành trình, gồm Kh-101, Kalibr và một tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine.

Theo cơ quan này, tính đến 9h sáng ngày 10/9, các hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 386 UAV và 27 tên lửa hành trình. Tuy nhiên, 16 tên lửa và 21 UAV khác đã tấn công vào 17 địa điểm. Ngoài ra, 8 UAV đã bay qua Ukraine và hướng về phía Ba Lan.

Vào thời điểm Nga mở cuộc tấn công Ukraine, Ba Lan thông báo máy bay của nước này cùng đồng minh tích cực hoạt động trong không phận, trong khi hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar được đặt ở mức sẵn sàng cao nhất. Ba Lan sau đó tuyên bố đã bắn hạ một số máy bay không người lái trong không phận.

"Không phận Ba Lan liên tục bị các vật thể nghi là máy bay không người lái xâm phạm, trong lúc Nga tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine. Chúng tôi đang tiến hành vô hiệu hóa những vật thể này. Lực lượng chức năng tìm kiếm mảnh vỡ của các mục tiêu bị bắn hạ", Bộ Chỉ huy tác chiến của Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết.

Hành động này đánh dấu lần đầu tiên Ba Lan khai hỏa để bắn hạ mục tiêu bay vào không phận kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Trước đó, Ba Lan cho biết, do mối đe dọa từ máy bay không người lái, nước này đã tạm dừng hoạt động 4 sân bay. Giới chức nước này kêu gọi người dân ở trong nhà, đồng thời cảnh báo các tỉnh Podlaskie, Mazowieckie và Lublin là những nơi đối mặt nguy cơ cao nhất.