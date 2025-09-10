Châu Âu gửi 2 triệu quả đạn pháo cho Ukraine

Đại diện cấp cao của EU về Chính sách đối ngoại và an ninh, bà Kaja Kallas trong bài phát biểu tại Nghị viện châu Âu hôm thứ Ba (9/9) cho biết, Liên minh châu Âu đã hoàn thành 80% kế hoạch cung cấp 2 triệu quả đạn pháo cho Ukraine.

"Chúng tôi đặt mục tiêu đạt 100% vào tháng 10. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã hoàn thành 80% trong số đó", bà nói.

Đại diện cấp cao của EU nhấn mạnh rằng, sáng kiến này là một phần trong nỗ lực chung của EU nhằm duy trì khả năng phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công từ Nga.

Theo bà Kaja Kallas, kể từ tháng 2/2022, các thành viên EU đã cung cấp cho Ukraine tổng cộng gần 169 tỷ euro (200 tỷ USD), trong đó gồm hơn 63 tỷ euro (74 tỷ USD) hỗ trợ quân sự.

Hồi cuối tháng 8, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cho biết châu Âu đang sản xuất lượng đạn pháo nhiều gấp sáu lần so với hai năm trước, cho thấy sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 9/9 thông báo nước này đã chuyển giao cho Ukraine các bệ phóng đầu tiên của hệ thống phòng không Patriot.

Ngoài Patriot, Bộ trưởng Pistorius cũng công bố một sáng kiến mới nhằm tăng cường khả năng tấn công của Ukraine, gồm việc tài trợ chi phí sản xuất hàng nghìn máy bay không người lái tầm xa cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Tổng giá trị gói tài trợ dự kiến khoảng 300 triệu euro (khoảng 351 triệu USD).