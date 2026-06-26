Venezuela đổ nát sau hai trận động đất kinh hoàng, thương vong liên tục tăng

Hôm 25-6, Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado công bố: "Chúng tôi đã tiếp nhận khoảng 235 bệnh nhân đến mà không có dấu hiệu sinh tồn hoặc tử vong khi đến các cơ sở y tế".

Con số thương vong được dự báo sẽ tiếp tục tăng khi hàng ngàn người vẫn đang mất tích.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 xảy ra phía Tây thị trấn Moron, cách Caracas khoảng 170 km về phía Tây, ở độ sâu 22 km. Chỉ một phút sau, một trận động đất thứ hai mạnh 7,5 độ xuất hiện ở độ sâu 10 km, tâm chấn cách thị trấn Moron 16 km về phía Tây Nam.

Ảnh vệ tinh khu chung cư tại La Guaira trước và sau khi bị san phẳng bởi động đất. Ảnh: AP

Nhà địa vật lý Marcos Ferreira thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Brazil lý giải: "Như thể tôi đang la hét rồi có người cũng la hét theo. Điều đó khuếch đại rung động và làm tăng mức độ nguy hiểm". Sự kết hợp giữa hai cơn địa chấn liên tiếp cùng độ sâu nông đã khuếch đại mức độ phá hủy.

Khu vực ven biển La Guaira, phía Bắc thủ đô Caracas, chịu thiệt hại nặng nề nhất. Sân bay quốc tế chính của Venezuela đặt tại đây buộc phải đóng cửa vì hư hại, gây khó khăn nghiêm trọng cho công tác cứu trợ.

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez gọi La Guaira là "vùng thảm họa" và kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ máy móc xây dựng hạng nặng phục vụ tìm kiếm cứu nạn.

Số người tử vong sau hai trận động đất kép tại Venezuela đã lên đến hàng trăm. Ảnh: AP

Tại hiện trường, người dân địa phương tự tay bới đống đổ nát tìm kiếm người thân trong khi chờ đợi lực lượng chức năng.

Bà Dayana Delgado, mẹ của ba người con, bức xúc hỏi: "Tôi muốn biết con tôi ở đâu, liệu con có đang bị kẹt hay đang ở nơi trú ẩn nào không". Con trai 8 tuổi của bà vẫn mất tích.

Cristian Carreño ở La Guaira nhìn căn hộ bị nghiêng ngả của mình và nói: "Tôi mất tất cả. Tôi nghĩ vẫn còn người bên trong không thoát ra được".

Tại Caracas, hàng trăm người trải qua đêm 24-6 ngoài trời tại các công viên và bãi đỗ xe. "Chúng tôi sợ các tòa nhà sẽ sập xuống. Mẹ, con gái và tôi không ngủ được một chút nào" - bà María Cristina Díaz, 41 tuổi, cho biết.

Dịch vụ tàu điện ngầm bị đình chỉ, khí đốt bị cắt và nhiều khu vực mất điện, mất sóng điện thoại. Trường học đóng cửa nhiều ngày, một số cơ sở giáo dục được chuyển thành nơi trú ẩn và điểm quyên góp.

Người dân Venezuela đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của trận động đất kép. Ảnh: AP

Quyền Tổng thống Rodríguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ tối 24-6, đồng thời thông báo lập quỹ tái thiết 200 triệu USD dành cho bệnh viện và nhà ở bị hư hại.

Đội cứu hộ đầu tiên từ Cộng hòa Dominica đã hạ cánh vào ngày 25-6, các đội từ nhiều quốc gia khác dự kiến đến trong vài giờ tiếp theo.

Nhiều quốc gia đã cam kết hỗ trợ, gồm Mexico, Qatar, Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Canada.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đang "ngay lập tức" triển khai đội tìm kiếm cứu nạn, nguồn lực y tế và các hỗ trợ khác, dù thừa nhận việc sân bay đóng cửa gây ra thách thức hậu cần lớn.

Bộ Tài chính Mỹ cũng thông báo miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đến ngày 23-10 để cho phép các giao dịch liên quan đến hoạt động cứu trợ tại Venezuela.